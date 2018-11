La educación sexual, clave en la prevención del SIDA

Este sábado, 1 de diciembre, se conmemora el Día Internacional Contra el SIDA, fecha que nuestra psicóloga y terapeuta sexual, Minaya Benavente, ha aprovechado para hablar sobre la prevención y la educación sexual como factores claves para evitar la enfermedad.

Es importante, dice Benavente, que la sexualidad deje de ser un tabú. Hay que ser capaces de hablar con nuestros hijos y saber cuándo hacerlo. La educación en esta materia debe comenzar desde que nacen, según los expertos, al igual que ocurre en otros ámbitos como la alimentación, la higiene o la educación.

Las claves pasan por enseñar el respeto al propio cuerpo, a defender lo que nos gusta y rechazar lo que no, así como respetar a los demás y conocer las consecuencias de no tener unas relaciones saludables. No solo hay que prevenir los embarazos no deseados, también las enfermedades de transmisión sexual, como explica Benavente. Y todo ello hay que hacerlo desde la normalidad, acompañando y respondiendo a las dudas y curiosidades que nos planteen.