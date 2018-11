"Yo no puedo poner de mi parte cuando nadie ha negociado conmigo"

Julio Pineda, segundo entrenador con Juan Pedro Ramos, ha roto su silencio y en la Cadena SER, muestra su indignación por lo que está pasando desde que le cesaron de su cargo hace ya más de un mes.

El ex jugador xerecista lamenta que en el club “nadie” haya querido negociar su finiquito, deja claro que “es falso” que no pone de su parte para llegar a un acuerdo, “Luís Oliver me llama ayer, (martes) no sabía nada de lo que estaba aquí ocurriendo, su gente lo tenían mal informado o poco informado yo lo estoy pasando muy mal y no quiero quedar como el culpable de todo esto, no quiero perjudicar al club. Entiendo que Nene Montero quiera sentarse en el banquillo, pero no es por culpa mía”.

Recuerda el entrenador que “a mí me echan por teléfono, nadie se reúne conmigo, no me lo dicen a la cara. Pongo la denuncia el día 16 (octubre) el mismo día que Juan Pedro, al que llaman al día siguiente o poco después, a mi nada. Hasta el día 7 de noviembre cuando Mendoza dice que el acuerdo tiene que ser también con el segundo entrenador. Entonces me llama Juan Miguel Becerra, pero no me propone nada, sólo me dice que quite la denuncia y que ya me pagará. Yo lo que hago es mostrarle lo disgustado que estoy. Lo que creo que hace es que trata de engañarme, como yo soy el segundo entrenador se te pagará o no y yo eso me lo tomo como un intento de engañarme o estafarme. Yo tengo dignidad y quiero salvar mi honor”.

Lo sorprendente, continúa Pineda, “es que Juanmi Becerra me llama después diciéndome que creía que ya me habían llamado desde el club y Susana me dice lo mismo, que pensaba que me había llamado Becerra. Me dicen que quite la denuncia y que me pagarían al final de año y yo le digo que no, que no me fío, ¿cómo me voy a fiar?, yo soy el que intenta negociar y poner unas cantidades, pero hasta la fecha no he vuelto a saber nada más. Yo no puedo poner de mi parte porque nadie ha negociado conmigo”.

Lo que ya no cabe, según ha podido saber esta emisora, es ningún tipo de negociación, “desde el jueves tanto el club como yo tenemos la notificación del comité de entrenadores de la andaluza de que el Comité jurisdiccional ha fallado ya a favor mía y que no existen negociaciones posibles, lo que tienen que hacer es pagarme el dinero que me deben. Eso se lo digo ayer a Luís Oliver y él me dice que no sabía nada”.

El sevillano recuerda que “me rompí la rodilla en pretemporada y en contra la recomendación de los médicos yo iba a entrenar y a trabajar todos los días, cuando a mí me habían dicho que tenía que estar en reposo. Yo he dado siempre la cara y si no he hablado hasta ahora es por no perjudicar al club. Yo soy el primero que quiero que esto termine, porque esto ya me está quitando el sueño, no tengo porqué pasar por esto”.

Desvela que en la conversación que tiene el martes con Luís Oliver ”me pide perdón y me dice que siente lo que me están haciendo la gente que trabaja para él, esa es la verdad. Le dije que si hubiéramos negociado el día que lo hicieron con Juan Pedro habríamos llegado a un acuerdo en diez minutos y él me dijo, en diez no, en cinco”.