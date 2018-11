La Guardería Municipal, para la Campaña de Aceituna, con todas las garantías de seguridad

Este miércoles, reunión con padres y madres de los 289 niños/as inscritos en la Guardería Municipal para la inminente ‘Campaña de Aceituna’, que se pondrá en marcha el próximo lunes, 3 de diciembre, en la que se han explicado, además de las actividades y servicios que se van a prestar, las actuaciones y trabajos, de recuperación y rehabilitación, que se han realizado tras las deficiencias aparecidas en la anterior campaña.

En la reunión han participado, además del alcalde, concejales, técnico municipal, miembros del equipo técnico (2 arquitectos y un aparejador), encargado de detectar y controlar las deficiencias y su reparación.

Tanto el alcalde, José Luis Hidalgo, como el arquitecto Andrés Cabrera Castro explicaban los pormenores de las actuaciones realizadas, entendiendo como problema principal, que provocaba los demás problemas, según Hidalgo, a instancias de los técnicos, “… Los saneamientos, los desagües. Primero lo que se había hecho no coincidía, para nada, con los planos de la obra, era una locura encontrar un saneamiento, el plano decía que el tubo iba por aquí y el tubo nunca iba por ahí, se han descubierto arquetas que no estaban enfoscadas por dentro, con lo cual perdían el agua y esas humedades afectaban estructuras… la parte delantera estaba hundida, había tubos que ni tan siquiera llegaban a las arquetas, y vaciaban donde llegaban… Todo eso que no se ve, ha sido lo más importante que se ha hecho, se ha anulado, por completo, toda esa mala obra, y se han dirigido, los nuevos saneamientos, hacía el exterior, van a la calle… Así, si hay cualquier tipo de atranque, cualquier tipo de fuga, ya no afecta a la seguridad y la estabilidad del edificio…”.

Dados los intervalos de tiempo de que se dispone entre campañas, para la realización de las obras, no es posible ejecutar lo preciso en una sola vez.

En este periodo se han abordado las obras más urgentes, y que aportan la seguridad a los usuarios del centro, de forma que, además se encuentre operativo durante la inminente campaña de aceituna.

Esquemáticamente, estas son las obras realizadas:

FALSO TECHO. Afianzamiento, reparación y reposición de todo el falso techo de escayola. Se han dispuesto más anclajes de los perfiles al techo. Se ha colocado moldura de escayola perimetral, para un mejor apoyo y estabilidad de los perfiles del falso techo. En las zonas con mayor altura (vestíbulo de entrada y comedor) se han sustituido las placas de escayola por placas ligeras de fibra.

DINTELES DE HUECOS. Sustitución de dinteles de huecos (ventanas y puertas) de fachada Oeste de planta baja (zona de aulas) por su zona interior. El resto de dinteles con problemas se mantienen apuntalados.

ALICATADOS. Desmontado y reposición de alicatados de aseos individuales y colectivos de la planta baja. Esto ha conllevado el desmontaje y reposición de los sanitarios de los cuartos húmedos.

SELLADO DE RAJAS Y FISURAS. Estas dos últimas reparaciones, además, vienen a solucionar el problema de aislamiento producido por las grandes rajas que existían entre estos y las carpinterías.

MOVIMIENTO EN TABIQUERÍAS. Afianzamiento a suelo, de tabiquerías en aulas de entrada, que se encontraban sueltas.

SANEAMIENTO ZONA ESTE. Todo el saneamiento de la zona Este (cocina, núcleos de aseos colectivos y parte de cubiertas) se han sacado al exterior. Para ello se han enganchado a un colector de nueva ejecución, realizado por el acerado, con sus correspondientes registros.

SANEAMIENTO ZONA OESTE. El saneamiento de la zona Oeste (aseos de aulas y parte de cubiertas) se han quedado preparados, emboquillados a fachada, para acometer a otro nuevo colector que se realizará, también por el exterior, en próxima fase. Por el momento se han realizado en esta zona algunos desatranques y sellados de tubos.

CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA. Repaso y ajuste de esta, de forma provisional.

PINTURA. Se está pintando el centro completamente.

Obras pendientes, para cuando finalice la Campaña de Aceituna:

SANEAMIENTO ZONA OESTE. Se realizará un colector por el exterior, al que acometerán todos los aseos de esta zona (aulas), así como parte de cubierta y patios de esta zona. Entre tanto, se han realizado algunos desatranques y algunos sellados.

DINTELES DE HUECOS Y FIJADO HOJA EXTERIOR. Quedan pendientes los correspondientes a la hoja exterior y los de planta primera. También queda pendiente el fijado de la hoja exterior de la capuchina al forjado. No obstante, se mantienen el apuntalado de los dinteles. Estos patios, de zona oeste, permanecerá, clausurados hasta tanto no finalicen las reparaciones.

SANEADO Y ENFOSCADO MORTERO MONOCAPA. Las zonas en que presentaba desprendimientos se han saneado y queda pendiente de la siguiente fase. Esta zona quedará clausurada, como se ha visto en el punto anterior, hasta tanto no esté reparada.

Estado provisional en quedan para su uso

Se han eliminado los elementos que podían ocasionar situaciones de inseguridad para los usuarios.

Las zonas en que no ha sido posible (patios de aulas – zona Oeste), quedan clausurados.