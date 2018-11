Cruz Roja León busca animar las Navidades de mil niños con su recogida de juguetes

Cruz Roja espera recoger más de mil juguetes en la provincia con los que alegrar las Navidades de otros tantos niños y familias con dificultad social. Para ello ha presentado este miércoles la campaña ‘Sus Derechos en Juego’, con la que anima a la población a donar juguetes nuevos, no bélicos y no sexistas.

Desde esta institución, además, hacen hincapié en que no lleven pilas para que no supongan un coste extra a estas familias con recursos limitados.

La franja de edad de los destinatarios comprende entre los 0-17 años, si bien la Cruz Roja subraya que su gran necesidad se concentra en aquellos juguetes dirigidos a los más pequeños y a los más mayores.

La campaña estará abierta hasta el mismo Día de Reyes inclusive. No obstante, desde la Cruz Roja prefieren que la entrega se haga antes de final de año. La razón, según ha explicado su Presidente Provincial, José Ignacio de Luis Páez, es que se los dan a los padres para que sean éstos los que se los entregan a los niños cuando consideren oportuno ya que "no todos los niños son cristianos, no tienen Navidad, o son cristianos ortodoxos o musulmanes".

Aquellos interesados pueden hacer sus entregas en las distintas sedes provinciales de Cruz Roja.

Partido solidario

Por otro lado, desde la organización señalan otras iniciativas y formas de colaboración. En este sentido, destacan el partido del próximo día 8 de diciembre que el Ademar jugará contra el Blendío Sinfín y que dedicará a la recogida de juguetes o el envío de SMS solidarios con la palabra JUGUETE al 38088 con un coste de 3 euros.