Hemos adoptado diversas celebraciones y modos de vida de Estados Unidos con los que no estoy en contra, pero que están teniendo serias repercusiones en nuestra sociedad. Una de ellas sería la llamada “comida basura”, que ha trastocado nuestros hábitos alimenticios y que está suponiendo que seamos uno de los países con mayor número de casos de obesidad, pero no quería desviarme del tema que me ocupa, así que otro día hablaré de este interesante asunto.

Entre estas repercusiones más recientes voy a citar el “Black Friday” y el “Cyber Monday”. Hace apenas unos años estos términos no tenían sentido para la sociedad española. Son inventos que únicamente pretenden incrementar el consumo a través de ofertas especiales.

En España tenemos las “Rebajas”, un sistema muy diferente. Duran mucho más tiempo, se desarrollan en dos momentos diferentes del año, invierno y verano, y las ofertas suelen ser mayores a medida que llega su final. Además, están reguladas por ley para establecer en qué condiciones se debe de llevar a cabo, la fecha de inicio y finalización, las características de los productos, el etiquetado, las devoluciones…

También es verdad que en los últimos años ya no son lo que eran o, al menos, tienen un impacto menor. Las campañas de “Ofertas Especiales”, que no son más que rebajas camufladas, y las mencionadas adopciones americanas, están suponiendo un cambio en las prácticas consumistas de los españoles.

Si a esto le sumamos la aparición de Internet, que ha revolucionado el sistema de compras y que está logrando que, año tras año, el comercio on-line esté ganado terreno al tradicional, se dibuja un panorama muy negro para este sector, especialmente, en ciudades como Palencia.

En grandes ciudades, los centros comerciales han supuesto una gran revolución. Ofrecen una gran variedad de tiendas, un horario muy amplio de lunes a sábados y en doce festivos al año, acompañado de una oferta de ocio completa para todas las edades.

Evidentemente esta es una fórmula de éxito que debe hacer reflexionar al comerciante palentino, si quiere sobrevivir a lo que ya está aquí. Una de las claves, a mi entender, es adaptarse a las nuevas características del consumidor. Quiere tenerlo todo al alcance de la mano, que lo pueda hacer en horarios amplios y en días que no lo impida su trabajo y que, además, pueda ir con la familia, sobre todo con los niños pequeños, a pasar toda la tarde.

Hay otro factor fundamental, el trato al cliente. Al haber mayor competencia y precios muy bajos, el potencial comprador está menos asegurado que antes. Por eso, es muy importante que los comerciales estén bien formados para lograr incrementar la fidelización. Creo que falta mucho por hacer en estos ámbitos.

Pero sólo con esto no basta. Hay que hacer campañas creativas para que incrementen el atractivo de comprar en Palencia. En esto las distintas asociaciones están poniendo toda la imaginación posible, pero está claro que no es suficiente, ya que cada vez son más los locales vacíos por toda la ciudad.

Como decía JFK, si yo fuese un comercial de esta plaza pensaría más “en qué puedo hacer yo por mi sector, que en qué puede hacer el sector por mi”.