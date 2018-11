Concluyen los actos programados por la reapertura de Santa Catalina

Los actos programados para esta semana con motivo de la reapertura de la iglesia de Santa Catalina llegan a su recta final en los próximos días, aunque aún son muchas las citas previstas por este motivo:

-Viernes, 30 de noviembre-

17:00. Procesión de Impedidos para llevar la comunión a los enfermos por las calles de la feligresía.

21:15. Recital de música sacra a cargo de la Coral Polifónica 'Regina Coeli'.

-Sábado, 1 de diciembre-

11:00. Ejercicio público del Santo Rosario, presidido por el Simpecado de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario y acompañado por las mujeres de la feligresía ataviadas de mantilla, con el siguiente recorrido: plaza de San Román, Sol, Plaza de los Terceros, Capataz Manuel Santiago e iglesia de Santa Catalina.

20:30. Llegada a Santa Catalina de la 'Cruz de los jóvenes' tras su estancia en todos los templos de la feligresía y misa parroquial cantada por el Coro de la Hermandad de la Divina Pastora de Capuchinos.

23:45. Interpretación de los Ministriles desde la torre de la iglesia de Santa Catalina, a cargo del quinteto de metales de la Agrupación Musical Santa Cecilia.

-Domingo, 2 de diciembre-

9:00. Laudes en el templo de Santa Catalina.

12:00. En San Román, misa de Familia y posterior entrega de premios del concurso infantil de poemas y dibujos sobre Santa Catalina, organizado por la parroquia.

13:30. Misa de acción de gracias cantada por la Escolanía Salesiana María Auxiliadora.

14:30. Certamen de marchas procesionales en la Plaza Padre Jerónimo de Córdoba (Plaza del Peregil), cuyos beneficios del ambigú irán destinados, íntegramente, a Cáritas parroquial, con la participación de las siguientes formaciones musicales: BCT de Las Cigarreras, Agrupación Musical María Stma. de las Angustias Coronada (Los Gitanos), A.M. Santa María la Blanca (Los Palacios), Banda Municipal de Coria del Río, A.M. Ntra. Sra. de La Estrella (Dos Hermanas), A.M. Santa Cecilia, A.M. Ntro. Padre Jesús de la Redención, BCT San Juan Evangelista de La Esperanza de Triana y A.M. Ntro. Padre Jesús de la Salud (Los Gitanos).

Todas las formaciones participantes accederán al escenario cada 30 minutos, realizando previamente un pasacalles con el siguiente recorrido: Plaza de la Encarnación, Imagen, Plaza del Cristo de Burgos, Dormitorio, Alhóndiga, Iglesia de Santa Catalina, Juan de Mesa, Plaza Ponce de León y Plaza Padre Jerónimo de Córdoba.

20:30. Misa parroquial cantada por la Schola Parroquial de San Román. Preside Francisco Moreno Aldea.

Otras citas de la agenda cofradiera

Pero además de todos estos actos en torno a la reapertura de Santa Catalina, la agenda cofradiera del fin de semana se completa con estas otras citas de interés:

-Viernes, 30 de noviembre-



Las Aguas. A las 21:00 horas en su Capilla del Rosario de la calle Dos de Mayo y dentro de los actos conmemorativos del 75º aniversario del Cristo de Las Aguas, concierto de marchas procesionales a piano a cargo del pianista y compositor Daniel Albarrán, que interpretará, entre otros títulos, 'Cristo de las Aguas', el 'Ave María' de Caccini o 'Coronación de La Victoria'.

Siete Palabras. Tras la misa vespertina de la parroquia y dentro de los actos del 150º aniversario de la llegada de la corporación a la Parroquia de San Vicente, conferencia sobre los hechos acaecidos en aquel traslado de la hermandad en 1868 desde el Convento del Carmen, a cargo de Rafael Jiménez Sampedro.

Gran Poder. A las 21:15 horas en su basílica de la Plaza de San Lorenzo, presentación y bendición del nuevo manto bordado de camarín para María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso, con diseño de Javier Sánchez de los Reyes y ejecución de Luis Miguel Garduño Lara.

-Sábado, 1 de diciembre-



La Macarena. Entre las 13:00 y las 21:00 horas en el Colegio La Salle-La Purísima de la calle San Luis, ‘Zambomba Navideña Barrio de La Macarena’. Habrá actuaciones, sorteos y sorpresas y un selecto y variado ambigú con comida y bebida a precios populares, además de café, pastelitos y un puesto de buñuelos con chocolate. Entre los regalos sorteados hay viajes y estancias en hoteles, almuerzos y cenas en establecimientos hosteleros de prestigio, cestas de Navidad, productos tecnológicos y otras sorpresas. Los más pequeños podrán divertirse con la animación de la payasa Yupita, que repartirá entre los niños y niñas regalos y una carta a los Reyes Magos muy especial. Tras la animación infantil, los coros de campanilleros comenzarán a cantar en el patio del colegio. Las formaciones invitadas son el Coro de la Fundación Alalá, acompañado por la guitarra de Caracafé, Coro Madre Selva, Coro de Campanilleros de Tomares y Coro de Campanilleros de La Puebla del Río.

Parroquia de la Magdalena. A las 21:00 horas, VI Concierto de Navidad a beneficio en esta ocasión del Centro de Acogida para Personas sin Hogar AFAR.

Salida procesional. A las 18:00 horas desde la Parroquia de San Francisco Javier del Polígono de San Pablo, de la imagen de San Francisco Javier por el 50 aniversario del templo, visitando en su recorrido la parroquia vecina de San Ignacio de Loyola. El recorrido será: Avda. Pedro Romero, Antonio Lara, Plaza Amanecer, Elisa Ruiz Romero, Macedonia, Avda. Villas de Cuba, Avda. de Pedro Romero, Señora del Rosario, Avda. de Pedro Romero, Niño de la Palma, Manuel Luna, Plaza Amanecer, Antonio Lara y Avda. de Pedro Romero, entrando a las 21:00 horas. El capataz será Ricardo López Almansa y el acompañamiento musical correrá a cargo de la Agrupación Musical Santa María Magdalena de Arahal.

Concierto. De la Banda de Música Nuestra Señora del Sol dentro de los actos de Santa Cecilia y por el 25 aniversario de la formación. Será a las 19:30 horas en el Teatro de los Salesianos de la Trinidad,

-Domingo, 2 de diciembre-



Divino Perdón (Alcosa). De 12:00 a 14:30 horas y con el acompañamiento musical de la Banda de Música Juvenil de Las Cigarreras, que amenizará el acto con marchas procesionales, rosario público con la imagen de María Santísima de la Purísima Concepción. El recorrido será: Escritor Alfonso Grosso, Emilia Barral, Beata Ana María Javohuey, Plaza Maestro Sánchez Rosa -con visita a la Residencia Vitalia-, Plaza Azahín, Emilia Barral, Plaza Rey Aurelio, Emilia Barral y Escritor Alfonso Grosso.

Los Negritos. A las 14:00 horas en la casa de hermandad, en la calle Recaredo nº 19 junto a la capilla de Los Ángeles, 17ª edición de Las Migas de Los Negritos.

El Valle. A las 12:00 en la iglesia de la Anunciación, igualá de costaleros para el paso de palio, donde hay que rehacer la cuadrilla tras el cese de Pepe Luna como capataz.

Salida procesional. A las 16:00 horas, de San Francisco Javier desde la capilla de la Virgen del Camino de Torreblanca. Acompañan los sones de la BCT Ntro. Padre Jesús de las Tres Caídas de Dos Hermanas.