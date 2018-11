La embarcación que sigue en aguas cercanas a Libia, sin saber todavía donde puede atracar, es el claro reflejo del fracaso de las políticas de inmigración en Europa. Dice el delegado del gobierno en la Comunitat "que España no puede acoger a los 12 inmigrantes rescatados porque debe ser un puerto de las costas donde se encontró a los náufragos el que se haga cargo de ellos". Se siguen haciendo gestiones con Italia y con Malta para encontrar una solución pero de momento no hay avances. Y el segundo patrón del pesquero ya ha dicho que "no se han puesto en contacto porque no quieren saber nada de ellos". Desde aquí, la vicepresidenta Mónica Oltra vuelve a ofrecer la Comunitat. Somos una ciudad de acogida, ya se demostró una vez, y urge encontrar una solución . Porque siempre pagan los mismos. Los más débiles. Los que huyen del horror. Y los grandes, mirando hacia otro lado

