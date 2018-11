Giménez no acabó el entrenamiento

El Almería empieza a meterse de lleno en el partido del sábado ante el Extremadura con varios frentes abiertos. El primero, encontrar recambio a Juan Carlos Real, que fue expulsado contra el Nástic, aunque todo apunta a que Chema Núñez volverá a tener la oportunidad en el once. Mientras, Esteban Saveljich ya está recuperado y volvería al eje de la zaga acompañando a Lucien Owona. En el resto de posiciones no se esperan cambios, aunque cabe destacar que Álvaro Giménez, el delantero más utilizado por Fran Fernández esta temporada, se tuvo que retirar antes que sus compañeros. En la recta final del entrenamiento sintió molestias en el gemelo izquierdo y optó por llamar a los médicos, valorar la situación y marcharse al vestuario. Pineda y Luismi comunicaron al cuerpo técnico que el jugador no iba a forzar.

En este apartado, Juan Ibiza y Nano González completaron casi toda la sesióncon el grupo, pero se salieron unos minutos antes para hacer carrera continua. El central ha estado un mes fuera por una lesión muscular y no quieren forzarle, lo mismo que al malagueño, que fue operado del tobillo. Samu de los Reyes también hizo parte de la sesión con sus compañeros. Pablo Caballero, que sufrió tres fracturas en la cara frente al Villarreal, estuvo haciendo ejercicios de lanzamiento a puerta. Fran Rodríguez y Sergio Aguza también salieron al Estadio Mediterráneo para continuar recuperando.

Fue un entrenamiento donde Fran Fernández insistió en la presión alta y en dar ritmo al balón. No dio pistas sobre el once que sacará el sábado contra el Extremadura, ya que tiene previsto ensayar a puerta cerrada este viernes. Los canteranos Iván Martos, Dani Urri y Lin estuvieron con el primer equipo.