Romera: "Mi mejor decisión fue venir al Almería"

Es el delantero que marca diferencias en la categoría. Enric Gallego, que vive su primera experiencia en el balompié profesional, ha marcado 13 tantos con el Extremadura, recién llegado a Segunda. Sus magníficos números no han pasado desapercibidos para los rivales y su presencia impone respeto. De hecho, el lateral del Almería, José Romera, ya ha avisado de que las marcas han de estar pendientes de este jugador, que ahora mismo todo lo que toca lo convierte en gol: “Cada rival tiene un tipo delantero y a Enric Gallego todo lo que le cae va para dentro. La mete. No suele fallar. Nuestros centrales vienen rindiendo a buen nivel, así que confío en mis compañeros para hacer el mejor trabajo defensivo”.

Tras quince jornadas, y con 19 puntos en la tabla, el Almería no se da por satisfecho, al menos a nivel interno, porque Romera cree que aún pueden dar más pasos hacia adelante: “Las sensaciones son buenas y las expectativas son grandes. Queremos ir a más y son mis pensamientos de un Almería que se basa en la unión y la fuerza para ganar los partidos. Nuestras armas funcionan”.

Será clave no conceder ventaja en el marcador al Extremadura, que se presenta en el Mediterráneo con nuevo entrenador, Rodri Rodríguez, y después de encadenar dos resultados positivos que le han sacado de la zona de descenso: “Cada partido es una guerra que se decide por pequeños detalles. No podemos iniciar los partidos dando facilidades a nuestros rivales”.

Feliz de rojiblanco

Romera tuvo que hacer las maletas y pasar gran parte de su carrera entre la República Checa y Rumanía. Este verano, todo cambió con la llamada del Almería y no se arrepiente de haber aceptado, y es que es el jugador más utilizado por Fran Fernández: “Venía de unos años difíciles en Segunda B y me salió la oportunidad de irme fuera. Al principio lo pasamos mal por la adaptación, pero la mejor decisión que he tomado ha sido firmar por el Almería. Me encantan el club, la ciudad y como me están tratando a todos los niveles”.

Son conscientes en el Almería que el Extremadura atraviesa un momento dulce, si bien los futbolistas se sienten cómodos en el Estadio Mediterráneo: “Maneja diferentes situaciones de juego. Nosotros sabemos lo que debemos hacer para superarles y ojalá volvamos a dar una alegría al público”, finalizó José Romera.