Barreda y Francisco Cañizares De Lera apelan al espíritu de consenso y paz del 78

"Ha sido el mejor episodio de la historia contemporánea de España y el más fructifero vivido en paz y libertad". El que fuera presidente de Castilla La Mancha y diputado del PSOE por Ciudad Real, Jose María Barreda ha puesto en valor los 40 años de democracia española. El parlamentario socialista ha participado junto al ex parlamentario de la entonces Alianza Popular, Francisco Cañizares de Lera en un foro de debate, organizado por la Tribuna de Ciudad Real, y la Diputación de Ciudad Real al que se han sumado numerosas personalidades del ámbito político y socioeconómico de la provincia.

Jose María Barreda ha destacado la gran capacidad y enorme responsabilidad de los representantes políticos de entonces, que consensuaron la Carta Magna, desde el diálogo y teniendo muy presente el peso de la historia. Se pasó de una dictadura a una democracia de forma pacífica, generando el período de paz más largo de nuestro país a pesar de los pronósticos pesimistas, de la época.

Audio/ Jose María Barreda reflexiona sobre la actitud de los políticos de 1978:

Cultura de paz

Coincidía en sus reflexiones también el que fuera portavoz de la derecha en las Cortes de Castilla La Mancha, considerado uno de los mejores parlamentarios de la región. Francisco Cañizares de Lera, que representó a Alianza Popular. Etapa histórica donde se generó, una auténtica cultura de paz, que estaba por encima del concepto mismo de la política o democracia.

Defiende que la Constitución española tiene plena vigencia después de 40 años. Asegura que ha vuelto a releer el texto y desde su punto de vista no procede una reforma profunda, como se viene apuntando, según sus palabras, con presiones y coacciones de "partes interesadas", con otros propósitos distintos al espíritu constitucional.

Tiempos y buenos modos necesarios, en alusión a los momentos actuales de la política española, a los "oleajes turbios" y de incertidumbre que estamos viviendo. No obstante decía tener esperanza para que se encauce la normalidad, lejos del clima de desconfianza y miedo al futuro que se está generando.

Audio/ Francisco Cañizares destaca la cultura de paz de estos 40 años:

El actual presidente de la Diputación Jose Manuel Caballero ha reconocido su admiración por la intachable trayectoria de ambos políticos, referentes en Castilla La Mancha y ha reconocido que la clase política debe hacer un esfuerzo para que vuelvan a primar en el día a día los valores de la Constitución, el dialogo y el consenso por el bien de todos. En este sentido apelaba a un ejercicio de generosidad.

Foro de debate y punto de encuentro, al que se han sumado numerosas personalidades que han formado parte de la historia de Ciudad Real, como el ex alcalde Lorenzo Selas, ex dirigentes sindicales como Jesús Camacho o ex diputados como Domingo Triguero.