Achacan a datos no evaluados la caída del Virgen de la Luz en el ránking de reputación sanitaria

El hospital Virgen de la Luz de Cuenca ha caído 46 puestos en el último año dentro del Monitor de Reputación Sanitaria, aunque sigue estando dentro de los 100 hospitales públicos más valorados de España. Un descenso que la gerencia achaca a datos no contabilizados en la encuesta, y defiende que el hospital “no ha empeorado”.

El Monitor de Reputación Sanitaria, una encuesta en la que participan casi seis mil personas entre médicos, pacientes y profesionales de la información, refleja que el hospital conquense ha pasado de ocupar la posición 48 en 2017, a la 94 en la edición presentada este martes, con 3.018 puntos.

Sin embargo, el gerente del Área de Salud de Cuenca, Ángel Pérez Sola, sostiene que esta caída de posiciones se debe a que los datos de actividad y gestión no han sido contabilizados. Ha explicado que la gerencia decidió no enviar los datos a la empresa privada que elabora la encuesta porque pensó que tenían que hacer una aportación económica, y aunque finalmente no era así, esos datos han quedado fuera de la evaluación.

El gerente cree que si se hubieran contabilizado esos puntos de actividad asistencial, que ha crecido en el último año en el Virgen de la Luz, el hospital habría mantenido su posición entre los 50 más valorados de España.

Aún así, ha destacado que está entre los cien mejor valorados entre los más de 470 hospitales públicos que hay en toda España.

En Castilla-La Mancha, hay seis hospitales entre los 100 primeros. El hospital Universitario de Albacete es el que mejor posición ocupa en este ranking: se sitúa en el puesto 35; en el puesto 38 está el Universitario de Ciudad Real. Además de Cuenca, pierden posiciones el complejo hospitalario de Toledo, el de Guadalajara, y el Mancha Centro de Alcázar, que se queda en el puesto 85.