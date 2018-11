El Rocasa Gran Canaria vuelve a los entrenamientos sin las internacionales Silvia Navarro y Manuela Pizzo

SIN MANUELA PIZZO NI SILVIA NAVARRO

Y lo ha hecho con las ausencias de la portera española Silvia Navarro y la lateral zurda argentina Manuela Pizzo, convocadas por sus respectivas selecciones nacionales.

Pizzo está preparando los Juegos Panamericanos y Navarro el Europeo de Francia que arrancará el 30 de noviembre y concluirá el 16 de diciembre, si bien ambas estarán de vuelta para afrontar el reencuentro con la competición doméstica

COMIENZA UNA MINI PRETEMPORADA

El equipo dirigido por Carlos Herrera disfrutó de un merecido descanso tras la victoria ante el Mecalia Atlético Guardés del pasado 15 de noviembre y regresó ayer por la tarde a la actividad en el pabellón Insular Antonio Moreno.

Para el Rocasa se inicia una mini pretemporada que acabará con el regreso a la competicion oficial el próximo 22 de diciembre en la cancha del BM Castellon.

TIDDARA TROJAOLA: "HEMOS VUELTO CON MÁS GANAS"

La extremo grancanaria Tiddara Trojaola asegura que "el equipo ha llegado con muchas ganas tras el descanso, Sabemos que nos esperan semanas duras porque iniciamos una mini pretemporada. Tenemos por delante muchos entrenamientos y mucha carga física para afrontar lo que resta de temporada con garantías, pero el descanso nos vino muy bien para desconectar y volver con más ganas".

Para la jugadora grancanaria, "el triunfo ante el Guardés fue un chute de moral ante un rival directo como el gallego. Tras las dos duras derrotas en casa ante Bera Bera y Málaga, demostramos que somos capaces de sobreponernos a cualquier adversidad y que vamos por el buen camino", explicó.

"NO ES FÁCIL ESTAR EN EL SEGUNDO PUESTO"

El balance de lo que va de temporada no puede ser más que positivo para Trojaola: "Miramos la tabla y somos segundas y empatadas a puntos con el Málaga. Estamos contentas por ese lado, porque no es fácil estar ahí, pero es cierto que tenemos un pequeño sabor agridulce porque no hemos hecho buenos partidos. Entrenamos muy bien y no lo terminamos de reflejar en los partidos oficiales, pero con paciencia y trabajo duro saldrá todo, porque lo que no le falta a este equipo es trabajo duro", señaló.

Por último, la veterana jugadora del Rocasa Gran Canaria recordó que "nos tocará jugar dos partidos seguidos fuera de casa en el regreso a la liga. Primero en Castellón y después en Gijón. Aunque el Castellón está en la parte baja, no podemos fiarnos. Cualquiera te puede ganar en esta liga y no queremos llevarnos sustos".