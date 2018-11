Dolores Gómez, madre de dos bebés robados: "los servicios sociales hacen lo mismo"

Dolores Gómez tardó unos veinte años en contar su historia, los mismos en los que se dedicó a buscar a sus hijos, a los que había perdido después de que una funcionaria de Cantabria le advirtiera de que entregara a sus pequeños de dos años y ocho meses de edad, o todos se irían a la calle.

A pesar de los años que han pasado y de los cambios registrados en la sociedad, manifiesta que los servicios sociales "siguen haciendo lo mismo que hicieron conmigo. Si una madre no tiene recursos y lo que hacemos es retirarle la tutela de los niños, en vez de ayudarla, se los están quitando de la misma manera que a mí, solo que ahora con el amparo de la ley".

Dolores Gómez. / Cadena Ser

Gómez quiso contar su historia tras presentarse a las primarias de Podemos para encabezar la lista de la formación morada en el Cabildo de Fuerteventura, aunque finalmente será Gustavo García quien se presentará a las elecciones. De hecho, indicó a Diario de Fuerteventura que el doctor Eduardo Vela, ginecólogo juzgado por el robo de un bebé y absuelto por haber prescrito el caso, solía pasar por un centro en el que estuvo internada.

Ella, menor de edad y víctima de la violación de su padre, fue trasladada a los Pabellones de Nuestra Señora de La Almudena, en Peñagrande, durante los años en que el centro siguió funcionando tras el inicio de la democracia en España. Allí fue testigo de cómo madres de apenas doce años recibían la noticia de que sus bebés habían fallecido.

"Yo estuve allí, viví cómo simplemente se les quitaban los niños a las madres. Según daban a luz los subían al botiquín y el niño ya no bajaba, simplemente les decían que el bebé había nacido mal, que había muerto...todos sabíamos que era mentira", rememoró en Cadena SER.

Llegó al centro tutelado por las monjas de la orden de las Cruzadas Evangélicas durante su primer embarazo. Lejos de protegerla tras dar a luz, las responsables del lugar permitieron que su padre se la llevara durante un puente en Semana Santa, lo que provocó que volviera a quedar en cinta.

"El Tribunal de Menores nunca se enteró de que yo había salido de allí, pero tampoco preguntaron mucho", apostilló. Al respecto, señaló que nadie cuestionó los motivos de su embarazo, teniendo en cuenta que no se les permitía salir del centro.

Gómez recordó esta mañana en Hoy por Hoy Las Palmas, que en Peñagrande la presionaron para entregar a sus hijos en adopción. Sin embargo, no fue hasta que la Diputación de Cantabria se hizo cargo de ella, cuando los terminó perdiendo. "No me dieron otra opción, en quince minutos tenía que decidir, o me iba la calle sola o con mis hijos", apostilló.

Unos meses después, cuando cumplió la mayoría de edad, volvió a buscarlos para enterarse de que habían sido dados en adopción. Veinte años después los volvió a encontrar y mantiene buena relación con ellos.

Madres sin recursos

Respecto a las madres sin recursos a las que los servicios sociales les retiran la tutela de sus hijos, reconoce que hay casos excepcionales en los que "realmente no quedará otra, por otras circunstancias". "Pero porque no tenga medios, no puede ser, porque a las familias que acogen a niños se les paga. ¿No sería mejor darle ese dinero a esa madre que no tiene recursos?", concluye.