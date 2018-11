Pesadilla antes de Navidad con 'El polvorrón' de Leticia Sabater

Leticia Sabater, una vez más, protagoniza la escena musical con un tema navideño. Tras La salchipapa y El Pepinazo , la presentadora prueba suerte con los villancicos. El polvorrón lleva sólo en dos días más de 600.000 reproducciones en YouTube. Además, Leticia Sabater ha sido trending topic en España.

El videoclip vuelve a dar qué hablar. La presentadora aparece vestida como Papá Noel con un escueto vestido rojo acompañada de dos chicos con máscaras de camello y un joven anónimo tocando la zambomba. También salen cigarrillos y polvorones con su nombre.

El «Espanglish» del alcalde de Vigo en la inauguración de las luces navideñas: very welcome everybody here!

Abel Caballero ha cubierto las expectativas de todos al superar en tamaño al árbol de Navidad de Nueva York e incluso el del Vaticano. Además, ha sido "Trending Topic absoluto" con su discurso en inglés en el encendido de luces.

Un tópico detrás de otro tópico para desmontarlos con buen humor. Pantomima Full arrasa en las Redes Sociales con su último video. Si has trabajado alguna vez en alguna Big Four (consultora, en lenguaje adaptado a todos los públicos) o conoces a alguien que lo hace, seguro que te suenan todas estas frases que repite Rober Bodegas en el último vídeo de Pantomima Full.

Una mujer pregunta al asistente personal de Amazon que si saber hacer paella, Alexa ha dado una contestación que se ha vuelto viral en las redes sociales. El vídeo ha sido reproducido en más de 230.000 ocasiones.

La actriz, cantante y youtuber, Malinda Kathleen Reese, ha conmovido al mundo con una versión del 'Ave Maris Stella' desde el interior de la iglesia de la Encarnación de Montefrío, en Granada, que data del siglo XVIII y es obra del arquitecto gallego Lois de Monteagudo. El vídeo, que acumula millones de visualizaciones, pone los pelos de punta.

Uno de los responsables de que las visualizaciones se hayan disparado es el cantante Alejandro Sanz, ya que compartió en su perfil de Instagram el vídeo que define como una "acústica que te transporta a dimensiones desconocidas".