El PP de Leganés denuncia el referéndum por la República del domingo

El próximo 2 de diciembre está prevista la celebración de un referéndum no vinculante y ‘simbólico’ para que la población elija entre monarquía y república. Una consulta que llegará a universidades y también a municipios como Leganés, el que más mesas de votación acogerá después de Madrid capital. En concreto habrá 20 puntos con urnas repartidos por todos los barrios de la localidad.

Ante esta situación, el Partido Popular de Leganés no solo se ha opuesto a este acto sino que ha presentado un escrito de denuncia ante Delegación de Gobierno para que “tome medidas” para impedir la celebración de un acto que consideran “ilegal”.

El portavoz del PP, Miguel Ángel Recuenco, ha defendido que cada uno puede tener las preferencias sobre el modelo de Estado que quiera, pero existen mecanismos parlamentarios para defenderlas y las consultas populares sin autorización son ilegales. Al respecto ha acusado de “pasividad” al alcalde de Leganés, el socialista Santiago Llorente, por no aclarar si permite o apoya esta votación.

Según el escrito elevado a Delegación de Gobierno, “el Alcalde de Leganés no podría alegar el carácter no vinculante del referéndum puesto que esta consulta no sería legal desde su origen, estando obligado a actuar como máximo responsable político del municipio. El Alcalde está obligado a evitar que en Leganés se celebren este tipo de consultas”.