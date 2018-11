Orden de alejamiento para el agresor de la pareja gay en Fuenlabrada

El Juzgado nº 4 de Fuenlabrada ha dictado una orden de alejamiento sobre supuesto agresor de la pareja gay que el pasado mes de julio denunció haber recibido por parte del acusado insultos homófobos, empujones y un puñetazo.

La decisión judicial se produce después de que uno de los afectados haya vuelto a denunciar ante los juzgados de Plaza de Castilla, que la misma persona volvió a insultarle llamándole “sinvergüenza, hijo de punta”, cuando el pasado 11 de noviembre se lo encontró en la estación de Renfe de El Pozo.

Se da la circunstancia que desde que ocurrieron los hechos de Fuenlabrada, la víctima se ha encontrado con el supuesto agresor en varias ocasiones en la estación de El Pozo. La Policía descarta que le siga, porque al parecer tiene un grupo de amigos en esa zona y se reúne allí con ellos de forma habitual.

No obstante, y a pesar de la orden de alejamiento, los dos chicos dicen seguir teniendo miedo y esperan que la decisión del juez no le haga reaccionar de forma violenta. “Tememos que hasta que no nos dé una paliza no acabe”, ha dicho uno de ellos.

El pasado 7 de noviembre la pareja recibió de nuevo insultos y amenazas, al salir del Juzgado el día en que se aplazó el juicio de su caso. Recordemos que un recurso del abogado de la acusación para transformar el procedimiento en delito de odio, hizo que el juez aplazara la vista para considerar esta propuesta.

La presunta agresión se produjo en las cercanías de Renfe Central en verano, cuando un joven de unos 24 años al ver a la pareja se dirigió a ellos como “maricones de mierda” y “escoria”, para después amenazarles de muerte, según denunciaron los afectados. Al intentar recriminar uno de ellos al joven, éste propino un puñetazo en la cara al otro miembro de la pareja, alcanzado en la cara derecha, junto a la oreja. Los agredidos se refugiaron en la estación de Renfe, a donde acudió la policía tras ser avisada.

Noticias relacionadas Agreden y amenazan a una pareja homosexual en Fuenlabrada