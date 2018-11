Harper: "He aprendido mucho estando lesionado"

El delantero del Málaga Jack Harper, comentó que “he aprendido mucho estando lesionado, ha sido dar un paso atrás y dos hacia delante”.

Recuperado

“Ya estoy recuperado, estoy entrenando con el equipo cogiendo ese tono físico para competir este fin de semana, pero ya estoy integrado en el equipo y preparado para poder competir”.

Año muy importante en lo personal

“Es para lo que desde chico estas preparado, competir en las grandes ligas. La Segunda es muy dura y estoy aprendiendo muchas cosas de mis compañeros, de los partidos, del míster y la verdad es que está siendo un año muy bonito para mí”.

Málaga - Granada

“Venimos de perder fuera de casa y con el aliento de nuestra afición seguro que sacamos el partido adelante en un encuentro muy bonito. Al final son tres puntos, cualquier partido son tres puntos, pero es verdad que ganar un encuentro así, en La Rosaleda, da un empujoncito más para el resto de la temporada”.

Aprendizaje en la lesión

“Se sufre más viendo el partido desde casa y no pudiendo ayudar, pero también se aprenden muchas cosas estando lesionado, que por suerte he tenido pocas lesiones, y es dar un paso atrás para dar dos adelante. Hay otros compañeros, más veteranos, que han tenido otras lesiones y me dicen que aprenda de estas cosas, que reflexione sobre lo que he hecho hasta ahora y que vuelva con mucha fuerza”.