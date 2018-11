Pau Torres: "El golaverage sí que va a ser importante contra el Granada"

El Málaga volvió a entrenarse en el estadio de atletismo, y a la conclusión compareció Pau Torres. El central habló sobre el partido del sábado contra el Granada en un duelo de aspirantes a Primera. "Hay tres puntos en juego, como el domingo pasado. Es verdad que al ser un rival que va a pelear ahí, el goalaverage sí que va a ser importante, pero al fin son tres puntos como cualquier otro partido".

El jugador fue cuestionado por el mal encuentro que su equipo disputó el domingo en Almendralejo que se saldó con derrota por 1-0 ante el Extremadura. "Muy malo no, creo que se nos fue el partido en 15 minutos de la primera parte. En la segunda tuvimos ocasiones como para darle la vuelta que no convertimos. Tenemos que mejorar esos minutos de la primera parte, pero en la segunda fuimos superiores y tuvimos esas ocasiones que no entraron".