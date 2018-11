Lo sucedido en la manifestación contra la violencia de género del domingo resultó bochornoso y decepcionante, de hecho muy decepcionante. No está de más recordar lo sucedido: el alcalde y miembros de su equipo de gobierno se sumaron discretamente a la marcha pero fueron abucheados e increpados de un modo bronco y áspero; e incluso la concejala Martín Rojo recibió un puñetazo, del que hay parte de lesiones. En fin, ¿quién da más? Sumarte a un acto para condenar la violencia sobre las mujeres y que una mujer reciba un golpetazo... de otra.

Hasta ahí, mal. Muy mal. Pero la cosa no acaba ahí. El lunes, en la Comisión de Economía, un concejal socialista expresó su solidaridad por ese momento inaceptable de violencia, y se le suma el representante de IU, también de C’s, pero Isabel Torralbo, de Málaga Ahora, prefiere eludir pronunciarse hasta un dictamen judicial, lo que mereció una recriminación de alguna concejala PP.

–¿Esto es un mercadillo?– dice la concejala de Podemos

–Mercadillo el tuyo– responden del otro lado.

–El de tu madre

–Ordinaria…

–Ordinaria tú…

Efectivamente parecía un mercadillo, pero un mercadillo de politiqueo barato, de valores en almoneda. Podemos, que viene de no condenar a los taxistas que abortaron violentamente un mitin del PSOE en la campaña andaluza, ya tiene antecedentes de catalogar escraches buenos o malos según los hagan ellos o los sufran. Y ese es un discurso peligroso: no hay intimidación buena e intimidación mala. El presidente de la comisión tuvo que recordar la existencia de un parte de lesiones. No son versiones a elegir.

Pero más allá de la indecorosa estrategia oportunista de la concejala de Málaga Ahora, creo que hay que tomar seriamente esto como síntoma inquietante de la crispación. ¿Ya ni siquiera la violencia contra la mujer logra consensos obvios? ¿Incluso en una Comisión de Economía, muchas horas después, se pierden así los papeles? El abucheo al alcalde y cargos del PP es censurable. La realidad es ésta: si acuden, se les abuchea; y si no acuden, también… Honestamente, ¿cuál hubiera sido la reacción de no haber ido? Pues eso. Es fácil imaginar que les habría caído la del pulpo. Definitivamente lo sucedido allí fue, sin más, lamentable; y lo sucedido un día después en la comisión, también. Cuando se antepone el tacticismo a los valores, quiere decir que no hay valores.