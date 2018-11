Palacios: "El Numancia es mi vida"

César Palacios (Pamplona, 19 de octubre de 1974) seguirá siendo el director deportivo del Numancia, después de haber prorrogado su contrato, que expiraba el próximo 30 de junio de 2019, por cuatro temporadas más, hasta 2023. De tal modo, el navarro, que lleva en el cargo desde 2009, cumpliría 13 campañas al frente de la dirección deportiva, completando 18 años en el club soriano.

Quince años en soria César Palacios llegó en el verano de 2004 al C. D. Numancia, procedente del Atlético Osasuna -once temporadas en el primer equipo, hasta 17 en la entidad navarra si añadimos su etapa en el fútbol base-, club en el que se había criado y triunfado, para jugar en el primer equipo numantino, donde lo hizo durante seis temporadas, hasta junio de 2010, donde de un día para otro pasó de calzarse las botas como futbolista y capitán del equipo a los despachos del club para ser director deportivo del equipo rojillo. En su etapa como futbolista, César Palacios jugó dos temporadas en Primera división con el C. D. Numancia (2004-05 y 2008-09) y disfrutó de un ascenso a Primera en la temporada 2007-08. Jugó un total de 197 partidos en el club numantino y anotó 9 goles. En su curriculum también figura un campeonato de Europa sub-16 con España, un subcampeonato del mundo sub-17 con la selección española y un tercer puesto en el Campeonato de Europa sub-18, sumando más de 40 internacionalidades con las selecciones inferiores de España.

Visiblemente emocionado, y tras la proyección de un vídeo en el que aparecía trabajando, dando charlas a equipos de categorías inferiores e incluso en su etapa de jugador, Palacios reconoció estar muy contento por la decisión. “Es un día muy importante y muy feliz. Poder vincularme todavía más tiempo a esta familia y a este club, me llena de satisfacción y de orgullo. Quién me iba a decir cuando firmé un 8 de julio (de 2004) como jugador, que iban a pasar 15 años e iba a seguir aquí, con un proyecto distinto y con la ilusión y las mismas ganas de luchar por este equipo y este club”. Además, quiso agradecer a todas las personas que, dentro y fuera del club, le han permitido ser feliz en Soria durante todos estos años.

El navarro tiene grabado a fuego el ‘ADN Numancia’, con todos sus valores y principios, aspectos que trata siempre de trasladar. “Como ya he hecho con los jugadores en el vestuario, quiero transmitir para mí a veces el fútbol, la única manera de demostrar que también puedes implicarte en un club, tener un sentimiento, tener un corazón, tener una implicación es a base, no solo de palabras, sino de hechos, y creo que esta manera de poder refrendarlo de querer seguir en el Numancia sabiendo que me han valorado y tanto Moisés (Israel), como Paco (Rubio) anteriormente, siempre lo han hecho, me han dado su confianza por eso quiero dar las gracias. Pero es la única manera de poder demostrar que el Numancia merece la pena. Que lo que les traslado a los jugadores siempre en todas las charlas, tanto a los niños pequeños como el primer equipo, que este club merece la pena, que hay muchas personas que merecen la pena en este club. Que si yo quiero continuar aquí es por ese día a día, porque esas personas me han hecho sentir parte de esta familia y creo que el Numancia me merece la pena y como les he dicho a los jugadores en la última frase: quiero seguir luchando, quiero seguir trabajando, quiero seguir sufriendo y disfrutando con todos ellos y con todas las personas que pertenecen a este club y con toda la afición”.

Palacios asume que su rol está sujeto a la crítica, porque “cada puesto tiene su responsabilidad y en este mundo tan expuesto como el fútbol, es lo normal, y que la gente no esté de acuerdo entra en el juego. Pero a veces la afición sólo se fija en el tema de fichajes y la dirección deportiva tiene también otras labores, el día a día, la cercanía con jugadores y el cuerpo técnico, la cantera, muchas horas de viaje, viendo partidos... Tenemos un mercado determinado, porque tenemos una filosofía determinada. A mí me encantaría acertar siempre, porque cada vez que hago una incorporación confío en que sea importante para el equipo. Luego no siempre les sale bien, pero les recalco a los jugadores que deben ganarse el respeto en el día, lo que es el Numancia. Y yo lo intento cada día, trato de acertar y sé que puedo equivocarme. Pero en el fútbol el cien por cien no existe”.

Sobre su forma de desarrollar su labor, en la que aporta una implicación personal y emocional fuera de toda duda, lo tiene claro, es la única forma que conoce. “Es que yo no sé estar en un sitio si no tengo implicación personal, si no tengo sentimientos ni corazón. No lo sabría porque me lo enseñaron así en Osasuna porque siempre lo he dicho yo vengo de la cantera de Osasuna y eso marca un jugador o como chico de Pamplona y de Navarra, pasar todas las etapas y llegar al primer equipo y ser capitán, te da unos valores. Y ya en mi madurez me han dado otros valores, me los han sumado. No sé estar en un sitio sin implicación, sin sentimientos, sin ilusión, sin ganas… pero porque también me lo ha trasladado cada persona que estaba al lado mío. Y que te llevas muchos disgustos y lo vives, lo sufres… pero así es el fútbol. Cada fin de semana es un examen y te implicas al máximo. No sé hacerlo, por desgracia mía no sé separar mi vida profesional o laboral de mi vida personal, porque el fútbol ha sido mi vida, en este caso el Numancia es mi vida. Soy así, no puedo cambiar”.