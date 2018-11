El Baskonia acelera la búsqueda de fichajes en el mercado

La plantilla de Kirolbet Baskonia podría tener cambios en los próximos días. La dirección deportiva del club y Velimir Perasovic están trabajando de manera conjunta para intentar traer un refuerzo exterior en los próximos días. Se observa como necesidad casi prioritaria y el club ha acelerado su constante búsqueda en el mercado.

Sobretodo después de conocer la lesión de Patricio Garino. El alero argentino se lastimó durante el entrenamiento del martes y el parte médico habla de un "esguince grado 2-3 en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha" que le mantendrá mes y medio de baja (6 semanas). Por tanto, eso acelera aún más el deseo de incorporar un jugador.

No se puede concretar si llegará un alero o escolta, pero el diagnóstico en el Buesa Arena es que falta un jugador exterior. Sin descuidar el mercado europeo, el club está muy atento a los movimientos en EEUU y algún posible descarte de la NBA que pudiese dejar a algún jugador sin equipo. Todo dependerá de la evolución y las situaciones de mercado, pero la intención es traer un fichaje a la mayor brevedad posible.

En la previa del partido contra Anadolu Efes, Velimir Perasovic comentó lo siguiente: "Seguro que hay algo que podemos fichar para este corto período de tiempo. Nunca es fácil fichar a un jugador contrastado para dos meses, pero si no hay nada en el mercado no nos vamos a volver locos. Si hay algo, seguro que el club hace un esfuerzo". Antes de conocer la lesión de Garino "hemos hablado de la necesidad de tiempo para conocer al equipo y ver si el equipo necesita algo. No llego y pido cambios porque no es justo".