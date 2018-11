Jornada de huelga de médicos y de estudiantes en Cataluña

Reducir la población asignada a cada médico es la nueva propuesta del ICS (Institut Català de la Salut) que el sindicato ve con buenos ojos a falta de un informe. La tercera reunión de mediación, celebrada ayer en la sede de la Conselleria de Treball de la Generalitat, no ha alcanzado el acuerdo que desconvocara la huelga y, por lo tanto, esta continuará el miércoles. Sin embargo, después de un encuentro que se ha alargado desde las siete de la tarde las dos de la madrugada, ambas partes han indicado que se han acercado posiciones.

El ICS inició la reunión con una nueva propuesta que se basa en la reducción de la población asignada que tiene cada uno de los profesionales, lo que llevaría a una carga de trabajo menor para los médicos, según ha explicado el director gerente, Josep Maria Argimon.

Anna Roca, portavoz del sindicato mayoritario Metges de Catalunya, ha expuesto que, desde que comenzaron las negociaciones, las posiciones se han movido y que ahora están "más cerca" de un acuerdo que aún no se ha alcanzado. El próximo paso será analizar un informe de cargas de trabajo centro por centro que el ICS ya tiene hecho y que les entregará este mismo miércoles. Roca ha indicado estudiarán el informe para que el nuevo sistema no "cargue" más sobre los médicos "las carencias del sistema sanitario". "No se nos puede cargar que falten plazas a nuestras espaldas", añadió. Explicó que este elemento es un "factor nuevo que condiciona todo lo anterior".

Informe de cargas

El director gerente del ICS ha insistido en que no hablan del límite de visitas, sino que lo que han tratado es una propuesta nueva que acercaría las posiciones de las dos partes. Se ha mostrado satisfecho de que el sindicato quiera analizar el estudio. "Si lo están valorando es porque en principio podemos llegar a un acuerdo", indicó.

Explicó que este informe de cargas analiza el número de profesionales necesarios en un centro teniendo en cuenta los 12 minutos de las visitas presenciales y que la población asignada media es de 1340 personas. Argimon ha añadido que se llega a la cifra, ponderada, teniendo en cuenta aspectos como la edad de la población, el índice socioeconómico y el número de enfermedades.

Lo ejemplificó diciendo que "un centro o profesional que atienda una población muy envejecida de un nivel socioeconómico bajo con una carga de morbilidad alta, tendrá una población asignada muy baja, de 1.000 o menos. En cambio una población acomodada, joven y mayoritariamente sana requerirá muchos menos profesionales o una población asignada más alta”.

Este miércoles, tercero de los cinco días de huelga, los servicios mínimos por médicos de familia y pediatras pasarán del 25% a 33%. Metges de Catalunya ha convocado una concentración a las 11 horas frente el Parlament de Catalunya.

Estudiantes de la UAB bloquean accesos a la universidad el primer día huelga

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) han bloqueado desde primera hora de la mañana los accesos al campus de Bellaterra acumulando contenedores de residuos, en el primer día de huelga en estos centros en Cataluña para exigir una rebaja del 30 por ciento de las tasas universitarias.

Muchos de los estudiantes que han procedido a bloquear estos accesos, han pasado la noche en el mismo campus, y unas 250 personas han dormido en la Facultad de Letras de la UAB, según informó el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC).

Otros grupos de estudiantes han pasado también la noche en algunas facultades de las universidades Pompeu Fabra (UPF) y de Barcelona (UB), al principio de las dos jornadas de protestas que han convocado para este miércoles y mañana jueves. La Universidad Pompeu Fabra ha anunciado el cierre de todas sus facultades como medida de seguridad.

Barricadas que han montado los estudiantes de la UAB en Bellaterra / Norma Vidal (ACN)

Además de la huelga de estudiantes, que también piden la equiparación de los precios entre masters y grados, la Coordinadora Obrera Sindical (COS) y el sindicato CGT han convocado para hoy huelga del Personal Docente e Investigador (PDI) de todas las universidades públicas catalanas.

El miembro del comité de empresa de la Universidad de Barcelona Gerard Horta ha explicado que hoy miércoles están llamados a la huelga el PDI de la Universidad de Barcelona (UB), Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Universidad Politécnica de Cataluña ( UPC), Universidad Pompeu Fabra (UPF), Universidad de Girona (UdGi), Universidad de Lleida (ojo) y Universidad Rovira i Virgili (URV).

Esta huelga, además de coincidir con la de los estudiantes, también se solapará con el tercer día consecutivo de huelga de los médicos de primaria y de la sanidad concertada de Cataluña.

Para el jueves, profesores, estudiantes, médicos y funcionarios de la Generalitat preparan una gran manifestación en Barcelona para exigir que se reviertan los recortes durante la crisis económica, y que será el colofón de una semana de protestas de estos colectivos.