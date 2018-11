'El arte de la escucha'

Una vez leí que una de las mayores muestras de amor es saber escuchar al otro y estoy totalmente de acuerdo con ello. La mayoría de las veces escuchamos solo con la mente y de esa manera no le estamos dando el espacio que la otra persona merece. Solemos prestar más atención a nuestro propio pensamiento que a lo que el emisor está diciendo y lo que es aún peor, no le hacemos ningún caso, quizá por falta de conocimiento o interés, a lo que es verdaderamente importante que no es otra cosa que lo que queda oculto, por debajo de las palabras y de la mente.

Cuando tomamos conciencia de la unidad, de que eres uno con todo lo que es, puedes llegar a sentir con todo el cuerpo a esa persona más que poner la atención solo en entenderla. La mayoría de las veces no nos hablan para que entendamos y demos nuestra opinión, eso que tanto nos gusta hacer, la mayoría de las veces es un simple vómito de emociones, simplemente una necesidad de que la propia persona que habla se escuche a sí misma sin necesidad de intervenciones, juicios o consejos.

Esta semana leí que la mayoría de las relaciones humanas consisten principalmente en la interacción de unas mentes con otras y no en seres humanos que se comunican, que están en comunión. Y así nos va, porque de las luchas de una mente con otra no puede crecer ninguna relación. Dejemos ya de una vez que sea solo la mente la que dirija nuestras vidas y de vez en cuando creemos un espacio abierto de no-mente en el que puedan florecer relaciones más fructíferas. Abandonemos la necesidad de querer tener siempre razón.

Cuando escucho con un corazón atento e implicado y no con una mente cuadriculada y juiciosa es un bálsamo para el que habla pero también una gran enseñanza para el que escucha.