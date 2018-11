Luis Madrigal se cruza en el camino de la Balona

Luis Madrigal, jugador del CF Talavera, volverá a reencontrarse con sus ex-compañeros en un partido "especial" destacaba el sevillano que se medirá a la Real Balompédica Linense este domingo desde las 17.00 horas.

Los talaveranos han enlazado dos derrotas consecutivas que les han bajado de esa zona del play-off aunque pese a ello se sitúan séptimos en la clasificación. "Hay que volver lo antes posible a conseguir una victoria y tenemos 20 puntos que son bastantes a estas alturas", destacó el defensor que no entiende como su equipo está situado en el Grupo IV por las largas distancias que tienen que recorrer cada semana.

"Nos perjudica mucho, cada dos semanas tienes que viajar de 400 a 600 kilómetros y no lo entendemos pero nos estamos adaptando y es lo que hay", señalaba con resignación el lateral que califica a su equipo como un plantel en el que la clave es que "no nos encajan muchos goles" ante los once goles únicamente que llevan endosados los de Fran Alcoy.

Acerca de enfrentarse a su ex-equipo, Madrigal destaca lo bien que lo está haciendo la Balona. "Es un equipo que no te permite nada y que juega a la contra con bandas rápidas y se hace complicado". "Las bajas que tienen en el medio son importantes y trataremos de intentar conseguir los tres puntos que nos darán mucho aire", añadió el jugador de un Talavera ante las ausencias de Ismael Chico y Sana que esperan darle un plus a los manchegos en la cita de este domingo.