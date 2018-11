Esta semana nos ha dejado un amigo, José Luis García Palacios, presidente de Caja Rural del Sur y ex presidente de la entidad durante casi 50 años. No en vano, en 1968 participó de forma activa en el nacimiento de la entidad, implantada hoy de forma muy sólida en Andalucía Occidental.

No me voy a detener en los múltiples reconocimientos oficiales que logró en vida porque son conocidos por muchos de ustedes y porque, siendo tantos y tan merecidos, a buen seguro que en mi torpeza alguno de ellos se me escaparía.

Prefiero detenerme en la descripción de un personaje sin dobleces, en quien, al contrario de otros muchos, era imposible distinguir entre su perfil profesional y personal. José Luis García Palacios era todo en uno.

Uno de sus muchos colaboradores me comentaba anteayer que, a lo largo de 30 años de trabajo juntos, jamás se dirigió hacia él con una palabra más alta que otra.

No es esta una lección que se enseñe en las escuelas de negocio y otros centros de formación de directivos en las que el objetivo es afilar los colmillos a los futuros ejecutivos. Miedo me dan.

En ese mezquino universo de 'yuppies', la bondad suele estar mal vista, la productividad se confunde con la explotación, la competitividad con la zancadilla y la lealtad con el servilismo. García Palacios fue, en cambio, un jefe con la autoridad que le otorgaron quienes trabajaron con él.

Te echaremos mucho de menos, amigo. Que la tierra te sea leve porque el cielo ya te acoge.