UGT pide autocrítica a la dirección del Santos Reyes

El sindicato UGT también considera que las cifras oficiales de vacantes en la sanidad pública en Aranda no reflejan la realidad. Su federación de Servicios Públicos de UGT asegura que faltan más de treinta facultativos en toda la comarca, de los cuales más de 20 son vacantes del hospital de los Santos Reyes. Así lo indican en un comunicado público que dirigen directamente a la Dirección del Hospital del Santos Reyes, a la que advierten de que “no tienen la exclusividad de los datos” y a la que corresponsabilizan, junto a los gestores regionales, de la situación actual por “una pésima gestión de los recursos humanos tanto a nivel regional como local”. La FeSP-UGT ha dado a conocer los datos con los que cuentan, según los cuales faltan 24 especialistas en el centro hospitalario ribereño, entre los que incluyen renuncias voluntarias, traslados, bajas médicas, refuerzos de guardia y personal exento de guardias.

Por servicios

Según las cifras que proporciona el sindicato faltaría un profesional en Cardiología, vacante por renuncia voluntaria, mismo motivo por el que falta un traumatólogo de refuerzo y un dermatólogo. En Otorrinolaringología contabilizan una baja médica, mientras que por traslados falta un facultativo en Geriatría, dos en Oftanmología, uno en Oncología, dos en Radiología. Otras especialidades están afectadas según estos mismos datos por vacantes debidas a varias causas: en Ginecología suman dos vacantes, una renuncia voluntaria y un profesional menos de refuerzo; en Pediatría habría dos plazas sin cubrir por traslado y por renuncia voluntaria respectivamente a lo que también añaden un refuerzo menos. Al profesional de Urgencias que dejó su puesto de manera voluntaria también se añaden dos bajas sin cubrir y un refuerzo de guardias menos, mientras que en el caso de Medicina Interna a una renuncia voluntaria y una baja también se contabilizan dos profesionales exentos de guardias.

A esta fotografía actual UGT añaden cuatro bajas que se producirán el próximo año por jubilaciones dos en Anestesiología, otra en Urgencias y otra más en Cirugía.

También se refiere el sindicato a los médicos que faltan en Atención Primaria, donde contabilizan entre los ambulatorios de Aranda (donde faltan dos pediatras) la asistencia rural, que tiene vacante un médico de área y el Servicio de Urgencias de Atención Permanente (SUAP) al que le faltan el 50% de sus facultativos. En Roa faltarían según estos datos dos médicos de familia y dos de área y otros dos de área en Huerta de Rey.

En definitiva el sindicato resume la situación en que faltan por cubrir en toda la comarca alrededor de 30 plazas de facultativos y 2 con exención de guardias que no sólo vienen dadas por traslados, sino por la marcha de especialistas antes y después del concurso. A la precariedad de esta situación añaden que muchos de los facultativos ya han realizado su jornada anual completa por lo que a final de año la van a exceder “y mucho”. Una situación que la población detecta, según señalan en su comunicado, en consultas anuladas o aplazadas, pacientes oncológicos con revisiones pospuestas, niños a los que se cambian revisiones y vacunaciones y trabajadores con sobrecarga de trabajo “impuesta por esta situación”. Por eso también manifiestan su agradecimiento a los trabajadores “que muchas veces se ven desbordados y siguen haciendo su trabajo con dignidad y calidad”

En este documento el sindicato UGT apela directamente al equipo directivo del Hospital de los Santos Reyes, a cuyos responsables indican que no son los únicos conocedores de unas cifras “de las que dicen tener la exclusividad”. Les piden autocrítica y que analicen por qué se van los profesionales y otros no quieren venir al hospital ribereño. Añade este sindicato que el caos al que se ha llegado es consecuencia de “una pésima gestión de los recursos humanos, tanto a nivel regional como local.” Lamentan que no se fidelicen con contratos dignos “a los trabajadores que han demostrado su valía, durante largos años en este hospital, ofreciéndoles contratos mes a mes o de solamente guardias” y denuncian que “a los trabajadores no se les pregunta, se les ordena y punto”. Finalmente denuncian que pese a que la Junta de Personal ha solicitado una reunión con la gerencia hace más de un mes aun no les han dado fecha para la reunión. “Será que lo que los trabajadores tienen que decirle a través de sus representantes no les interesa mucho”, indican.