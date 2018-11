Blanco anuncia que abonará los intereses de Dependencia en un mes

El ERA (Establecimientos Residenciales de Asturias) espera ponerse al día en la devolución de las cantidades que adeuda a las familias por Dependencia, entre finales de este mes y principios del próximo. La gerente, Graciela Blanco, reconoció que hay un centenar que ya han recibido la devolución, aunque sin los intereses de demora: los recibirán en el plazo aproximado de un mes.

La gerente del ERA ha querido tranquilizar a las familias. Afirma que serán resueltos los 2.802 expedientes y justificó las distintas situaciones en la complejidad de cada uno de los casos, ya que todos han sido sometidos a un tratamiento individualizado. En 1.977 de los casos, tienen ya reconocida la dependencia y hecho el cálculo del copago con arreglo a la capacidad económica. No todos tienen derecho a devolución: hay 1.304 expedientes que verán am aminorada la deuda, pero sin devolución. A 376, se les devolverá dinero y en torno a un centenar, ya se les ha hecho una devolución, según el relato de Blanco que explicó que "una vez que se les devuelva el dinero, hay que calcular los intereses de demora", por lo que "sí se van a devolver las cantidades con intereses pero los intereses se están calculando en un procedimiento muy laborioso que estará resuelto para todos los expedientes que no hayan prescrito", para los que el procedimiento de devolución es más largo al haber requerido una reforma legal.

Graciela Blanco ha inaugurado en Oviedo la II Jornada “Atención Residencia. Humanización del Servicio de Atención Residencial” que organiza la Asociación de Centros Geriátricos del Principado de Asturias.