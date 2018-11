Moratoria para una reforma necesaria

Sabido es que en 1978 la Constitución fue contestada en Euskadi. Aunque en el referéndum hubo más Síes que Noes, la abstenciòn que propugnó el PNV (con muchos dentro favorables al SÍ) fue la opción mayoritaria. Hoy EH Bildu va a proponer que el Parlamento proclame que la Carta Magna no fue aprobada en Euskadi y no participe en su conmemoración (cuando en realidad el NO, su opción y la de la extrema derecha, el NO, fue la menos votada).

Con esos antecedentes y los 40 años transcurridos, el lehendakari Ardanza y la magistrada Asúa no pudieron ayer más que concluir, en los diálogos que organiza esta casa y El País, que la Carta Magna necesita una puesta al día. Una clarificación de competencias entre Estado y autonomías, decía Asúa, para visibilizar que el poder ya no es vertical sino distribuído y compuesto. Ardanza también pedía claridad, en el preámbulo, que confunde nación, Estado, nacionalidades...para recoger que España es un Estado plurinacional con soberanías compartidas.

Eso sí, ambos coincidieron en que esa reforma ahora es imposible. Ardanza entonó el Virgencita y pidió una moratoria hasta que los ánimos políticos se enfríen. Hoy comprobaremos cómo no está todavía el horno para bollos.