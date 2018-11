Perea entra en la lista por el lesionado José Mari

El Cádiz viaja hoy rumbo a Zaragoza donde jugará mañana frente al equipo maño, buscando la sexta victoria de forma consecutiva ante un rival en mala dinámica. Cervera no podrá contar con José Mari que no entra en la convocatoria por lesión. Su lugar en la lista es para Alberto Perea, el talentoso media punta que no ha encontrado aún la continuidad ni la regularidad necesaria en su fútbol para jugar.

Sin José Mari, está por ver que opción escoge Álvaro Cervera. Podría darle la titularidad a Edu Ramos o a Álex Fernández para acompañar a Garrido. No se puede descarta que opte por jugar con los tres en el centro del campo, pero para ello debería renuncia a alguno de los hombres de punta que tan buen rendimiento están dando. La lista está compuesta por Cifuentes, David Gil, Rober Correa, Carmona, Kecojevic, Marcos Mauro, Sergio Sánchez, Brian, Garrido, Edu Ramos, Álex, Salvi Sánchez, Perea, Aketxe, Jairo, Manu Vallejo, Lekic y Carrillo.

El partido se jugará el viernes a las 21:00 horas y lo podrán escuchar en Radio Cádiz el 990 OM, y en SER + Cádiz en el 93.2 FM. También por internet en radiocadiz.es y en dispositivos móviles.