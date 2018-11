La superación y el sueño por cumplir de Manolo Fernández

Cuando en aquella consulta médica Manolo Fernández Manzano, natural de Puerto Real de 47 años, recibió el diagnóstico de su enfermedad, no se arrugó. Según el médico la esclerosis múltiple que sufre le impediría hacer ningún tipo de deporte. Pero él, nada más cerrar la puerta de ese despacho, ya le dejó claro a los suyos que no pensaba pararse.

Y así fue Manolo no se arrugó. Corría el año 2016 cuando comenzó a competir, logró ser séptimo en Copa de España y cuarto en Campeonato de Andalucía en ruta de ciclismo adaptado. En 2017 consiguió el tercer puesto Copa de España y el tercer puesto campeonato de Andalucía de ruta con un primer puesto en contrarreloj individua. En 2018, compitó en la Mallorca Handbike Tour quedando décimo en su categoría a nivel europeo, en una prueba en la que competían paralímpicos de todos los países.

Manolo fue el protagonista de SER Corredor, el espacio que cada semana se emite en SER Deportivos Cádiz donde dejó una auténtica lección de vida. "Soy el unico corredor de ciclismo adaptado con esta enfermedad. Esto es lo que me está dando la vida en estos momentos. El neurólogo me dijo que no iba a poder. Eso supuso un toque de atención para poder intentarlo. Me decían que estaba loco, que era peligroso, que eso estaba muy bajo y que me iban a matar". Manolo no se condiera especial ni diferente por su enfermedad. "Soy como cualquier otro ciclista pero con otra bicicleta. No voy tan rápido como algunos , pero soy ciclista".

Con muchas cosas en mente, lo que más ilusión le hace es completar un Iron Man, pero "estamos encontrando resquemor en la modalidad de relevos con mis compañeros Javi y María Del Mar. En Marbella nos han dicho que no podemos hacerlo porque dicen que velan por mi seguridad". El propio Javier lo calificaba como "algo insólito dada la trayectoria de Manuel".

Pero no todo quedará ahí. Ahora miran a una prueba en Portugal, Manolo no piensa rendirse, tampoco en esto: "Es una asignatura pendiente. Por desgracia la enfermedad llegará un momento en el me dejaría sin participar, pero no me gustaría hacerlo sin estar en uno. Posiblemente llegue el último, pero me da igual, pero quiero completarlo, y más con mis amigos"