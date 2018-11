Protocolo para saber cómo actuar en caso de la muerte de un feto

El Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital General Universitario Santa Lucía está elaborando un Protocolo de Duelo Perinatal en el Área de Salud de Cartagena para mejorar el acompañamiento de la madre, padre y familia cuando se produce una muerte del feto antes y después del parto.

Aunque los avances tecnológicos y el progreso de la medicina perinatal han producido un descenso de la mortalidad en estos casos y la neonatología ha logrado mejores resultados en pacientes cada vez más pequeños, también ha aumentado la complejidad de la atención del recién nacido y su familia.

La mortalidad perinatal incluye la muerte de los fetos de más de 22 semanas o de más de 500 gramos hasta los 28 días postparto, con una incidencia de 3 o 4 casos por mil.

El 35 por ciento de los casos de estas pérdidas gestacionales puede tener origen en el feto, como malformaciones y enfermedades, el 30 por ciento en patología placentaria, el 10 por ciento patología materna, y el 25 restante etiología desconocida.

Según explica el jefe de la sección de obstetricia del Servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital Santa Lucía, Juan Pedro Martínez Cendán "hay ocasiones en que los padres saben que su hijo tiene problemas y de que puede llegar la muerte pero hay otras en las que se producen abortos espontáneos y muertes intraútero".

Otras veces, sin embargo, la muerte del hijo viene tras el nacimiento, estando ingresado en la unidad de Neonatología del hospital y "los profesionales tenemos que ser capaces y contar con herramientas para estos momentos tan dolorosos".

Hace 25 años, frente a la muerte de un recién nacido, se recomendaba que la madre no tuviese contacto con el niño, tranquilizar a la familia o incluso no hablar del tema, u olvidar al niño, etc. y "en la actualidad las recomendaciones son distintas y cada actuación diferente".