El PSOE condena "el intento de agresión contra la alcaldesa por parte del portavoz de MC"

El PSOE de Cartagena quiere manifestar "su más enérgica condena por el intento de agresión sufrida este jueves día 29 de noviembre por la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, por parte del portavoz de MC".

Este partido ha emitido un comunicado en el que se afirma que "tras un enfrentamiento durante el pleno municipal entre José López y el concejal del PP Álvaro Valdés, en el que el portavoz de MC ha vuelto a faltar al respeto a un miembro de la corporación, la alcaldesa ha llamado al orden para tratar de que el pleno pudiera transcurrir con normalidad. Ante la actitud desafiante del concejal de MC, José López, y en el desempeño de su responsabilidad como presidenta del Pleno, Ana Belén Castejón ha decidido adelantar el receso, para continuar con la sesión plenaria por la tarde".

"Apenas unos segundos después, el portavoz de MC ha salido del salón de Plenos por la puerta del público para volver a entrar por la puerta de la presidencia y dirigirse, nuevamente, en actitud violenta a la alcaldesa, golpeando la mesa presidencial, insultando y gritando improperios. Al ver que la alcaldesa no se ponía a su altura, ha dado un puñetazo con fuerza la puerta tras la que se encontraba Ana Belén Castejón, que ha tenido que retirarse unos pasos para no ser golpeada, estando presente la práctica totalidad de la corporación municipal".

El PSOE afirma que "no es la primera vez que el carácter agresivo de José López protagoniza los plenos municipales e incluso noticias de ámbito nacional. No podemos tolerar actitudes como estas en un responsable público, por lo que exigimos que presente su dimisión a la mayor brevedad. Los cartageneros no merecemos alguien así nos represente en ninguna institución", ha señalado la viceportavoz de la Ejecutiva local, Alejandra Gutiérrez Pardo.

Para MC "la Alcaldesa de Cartagena, ha vuelto a actuar de forma tendenciosa y discriminatoria con nuestro grupo municipal, continuando su labor de persecución y hostigamiento hacia nuestros concejales y en particular contra José López, quien una vez más, ha puesto de manifiesto las irregularidades en el contrato del agua por las que la alcaldesa ha sido condenada en sede contenciosa en dos ocasiones".

"Después de quedar en evidencia y negarse a rendir cuentas, el gobierno socialista se ha negado a contestar la pregunta formulada por José López sobre el expediente sancionador al concejal del PP Álvaro Valdés por una infracción urbanística, alegando que son datos personales". "El concejal popular ha añadido que no ha recibido sanción alguna en su domicilio, momento en el que se ha producido en debate con José López que le ha recordado que quizás sea porque no reside nuestro municipio, algo que siendo cierto ha molestado a Valdés".

"Castejón ha aprovechado para suspender el Pleno y buscar un titular que ocultara la trama del agua", según MC.

MC apunta que "tras la suspensión López ha pedido explicaciones a la Alcaldesa sobre la razón por la que los datos del PP deben protegerse y a él se le han solicitado de forma ilegal los datos de sus clientes y proveedores, sin que la Alcaldesa haya podido ofrecer explicación satisfactoria".

MC informa de que "ya ha dado traslado del expediente a sus servicios jurídicos para que interpongan las reclamaciones y denuncias que procedan contra Castejón y quien ha cooperado con ella en estos hechos".

El portavoz del PP, Francisco Espejo ha manifestado que “esos comportamientos son inadmisibles, merecen la condena más firme y confirman que ese señor debería estar fuera de las instituciones hace tiempo, como reiteradamente ha pedido el Partido Popular”.

Cs Cartagena también le pide a José López que "reflexione seriamente si cree que está en condiciones de seguir ostentando el cargo público que ocupa".

CTSSP-Podemos afirma que "no va a tolerar ningún comportamiento violento en el máximo órgano de representación ciudadana, como es el pleno municipal". "Condenamos firmemente la actitud violenta del Portavoz de MC, tras el incidente ocurrido cuando José López ha golpeado la mesa de la presidencia del Pleno, intimidando con este comportamiento a la Alcaldesa Ana Belén Castejón".