El jurado popular declara culpable de asesinato al acusado de matar a Maikel Navarro

El jurado popular ha declarado culpable de un delito de asesinato al joven de 21 años acusado de matar a Maikel Navarro. La defensa ya ha anunciado que presentará un recurso de apelación.

Tras deliberar durante varias horas, el jurado ha emitido este miércoles un veredicto por unanimidad en el que considera que el acusado es culpable de un delito de asesinato. Además, contempla el agravante de alevosía, es decir, considera que la víctima, Maikel Navarro, no tuvo posibilidad de defenderse. No obstante, el jurado no ha contemplado la figura del ensañamiento. Ahora, es el juez el que deberá decidir la pena.

La acusación particular, es decir, los familiares de Maikel Navarro, y el fiscal han pedido al tribunal que se le imponga una pena de 22 años de cárcel por el delito de asesinato, que contempla de 15 a 25 años de prisión.

Por su parte, la abogada del acusado ya ha anunciado que esperará a que el tribunal emita la sentencia para interponer un recurso de apelación. Consideran que el acusado debería haber sido declarado culpable de un delito de homicidio y no de asesinato, ya que según sus argumentos, no hubo alevosía. Además, pide que se tengan en cuenta los atenuantes de consumo de alcohol y drogas y la discapacidad intelectual del acusado.

Por otro lado, los familiares de Maikel Navarro, que fueron detenidos este martes tras intentar agredir al acusado mientras se celebraba el juicio, ya han sido puestos en libertad con cargos. Se les imputa un delito de desorden público.