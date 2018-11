El equipo de gobierno no le concede una subvención a Pablo Herrera porque no presenta la información requerida en el plazo establecido

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón no ha otorgado una subvención al deportista olímpico de voleibol, Pablo Herrera, porque no ha presentado la documentación requerida, según ha podido saber esta emisora. En declaraciones a Radio Castellón Cadena SER, Herrera asegura que sí ha entregado los documentos.

El Consejo Rector Extraordinario del Patronato Municipal de Turismo de Castellón de la Plana se reunió este pasado lunes y votó a favor de desestimar el recurso de reposición interpuesto por el deportista olímpico de voleibol, Pablo Herrera, con el objetivo de obtener una subvención para la difusión y promoción de la imagen turística de Castellón. Lo hizo con los votos en contra de conceder la ayuda del PSPV y con los votos a favor del Partido Popular. En la votación, se abstuvieron Compromís, Ciudadanos y la Generalitat.

Un recurso que Herrera presentó porque el Patronato no le concedió una subvención de 5.000 euros anuales por no presentar la documentación requerida en el plazo establecido, según ha podido saber esta emisora. En declaraciones a Radio Castellón Cadena SER, el deportista asegura que en un primer momento, no pudo entregar la documentación por estar compitiendo fuera de la ciudad, pero en el recurso sí presentó los documentos, aunque señala que no le comunicaron que existía una fecha límite para entregar los papeles.

Un informe del Ayuntamiento de Castellón, al que ha tenido acceso esta emisora, asegura que el consistorio no le ha concedido la ayuda a Pablo Herrera, porque el pasado 7 de mayo le notificaron que debía presentar la documentación para optar a una subvención en la mayor brevedad posible. El mismo informe advierte que dictó la orden de no conceder la ayuda 5 meses después de la notificación.