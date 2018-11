Mosquera: "Todos vamos a ser importantes"

En la cara de Pedro Mosquera aparece de nuevo la sonrisa. El pasado fin de semana recuperaba un puesto en el once titular en un encuentro notable en lo personal y en lo colectivo. Bien es cierto que el coruñés no ha perdido la actitud positiva durante los siete partidos en los que no pudo salir de inicio. "Esta Liga es muy larga y vamos a ser importantes todos. Me encontré a gusto y toca seguir trabajando" manifestaba esta mañana en Abegondo. La profundida de banquillo es uno de los factores que se destaca de la plantilla blanquiazul, algo que corrobora Mosquera. "É moi importante que todo equipo, non só os que xogan, estea a adestrar moi ben e que cando entran o fan tan ben como os que xogan"

La victoria ante Osasuna y el hecho de hacerlo en un encuentro jugado en un campo tan poco propicio para el estilo de los de Natxo, ha supuesto un plus de autoestima para el equipo. Considera Pedro Mosquera que "ganar con el campo así nos hace mejores. Vamos a ir a campos que no estén tan bien y el equipo [ante Osasuna] no se arrugó, estuvo bien en disputas. Ese registro que pueda tener el equipo es interesante". Precisamente este fin de semana el Dépor visita al Rayo Majadahonda en el estreno de los madrileños en el Cerro del Espino, otro campo que ofrece dudas respecto a su estado y dimensiones. "Va a ser un campo complicado. Es un campo pequeño y con la gente encima. No tiene aforo grande pero seguro que van a apretar" considera el mediocentro.

El encuentro de este domingo es otro examen al rendimiento de los deportivistas lejos de Riazor. Los de Natxo González no se parecen a domicilio al equipo solvente que sale a escena en Riazor. "Estamos haciéndolo mejor en casa que fuera. Queremos hacerlo mejor fuera pero la categoría es complicada, todo el mundo se está dejando bastantes puntos" señala el centrocampista. Una reflexión avalada por los datos de que el Dépor es el segundo mejor equipo fuera de casa, con 11 puntos sumados, a tres del líder en la clasificación como visitante, el Albacete.

Ante el Rayo Majadahonda el técnico tendrá que decidir si mantiene la confianza en Mosquera en el once titular. Con Álex Bergantiños recuperado y tras las poco satisfactorias experiencias con ambos en le once, todo indica que los dos coruñeses se disputan un puesto. "Incompatibles no es ningún jugador. Da igual quien juegue, lo que importa es que el Deportivo esté lo más arriba posible. Nosotros tenemos que trabajar y estar lo mejor posible a disposición del míster"