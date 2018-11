Albert Rivera reprocha a la izquierda el "agitar el fantasma de la derecha"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha llamado a los andaluces a votar en una "rebelión cívica" en un mitin en Granada en el que ha arropado al candidatao naranja, Juan Marín, porque, si la gente no sale el domingo a votar en masa, según remarcó, se perpetuará el inmovilismo y la desigualdad. Rivera afirmó ante, unas 1000 personas en la plaza del Triunfo, que Ciudadanos es el único partido "que quiere unir a los andaluces", ya que el resto está buscando "las diferencias". Rivera reprochó a la izquierda por estar "como locos agitando el fantasma de la derecha" y a la derecha por "decir que son de izquierdas". Pero el problema de Andalucía para Albert Rivera no son las izquierdas o las derechas, sino que "no se gestionan bien los gobiernos". Rivera añadía que el problema es que "llevan 40 años robando", por eso considera lógico que alguien venga a enmensar esa situación y ese alguien es Ciudadanos.

Ciudadanos es consciente de que necesita que la gente se movilice para conformar una mayoría alternativa y, por ello, ayer Rivera apelaba al voto: "Si vosotros no vais a votar, siguen los mismos, si vais a votar habrá un cambio y un nuevo sueño para Andalucía". Rivera ha subrayado que Andalucía necesita un gobierno que "no esté pendiente de los juzgados" porque el PSOE ha estado más pendiente de "ocupar" el gobierno que de "preocuparse de los ciudadanos". Y señaló a su candidato, Juan Marín, que viene de la sociedad civil, como el único capaz de "levantar las alfrombras" y limpiar las instituciones de corrupción. "A él no le va a llamar nadie para que no levante las alfrombras", remarcó.

Albert Rivera abogó porque el cambio en Andalucía abre la puerta al cambio de España y debe "servir de ejemplo" para otras comunidades para "parar" a "quienes quieren liquidar España". Para Albert Rivera, votar cambio en Andalucía es parar el "sanchismo, el populismo y los separatistas", a lo que llama gobierno frankenstein.El líder de Ciudadanos ha abogado por un proyecto de centro, constitucionalista, del que saldrá beneficiada Andalucía.

Por su parte, Juan Marín también llamó a la participación masiva el domingo porque el cambio en Andalucía "está muy cerca". Y animó a votar cambio frente a la resignación. "Estamos avergonzados de todos los casos de corrupción con los que cada día nos desayunamos en nuestra tierra, y los andaluces no somos eso, somos gente honrada, honesta y trabajadora que no le robamos a nadie y menos el dinero de los parados como ha hecho el PSOE en estos 40 años", enfatizó Marín, que volvió a decir que sólo falta "un 1%" más de votos en los que resta de campaña para lograr los cinco y seis escaños que dicen necesitar para echar al PSOE del gobierno. El candidato naranja afirmó que PSOE y PP tienen un "ataque de pánico" por el cambio que llegará el domingo.

Marín volvía a hacer gala de los logros de su apoyo al gobierno de Susana Díaz, para escenificar que con nueve diputados han logrado más medidas beneficiosas para los andaluces que el PP en todo sus años de oposición. Marín reiteró que con los votos de Ciudadanos no volverá a gobernar el PSOE y advirtió a los socialistas que el domingo "se les acabó el chollo" y "vivir del cuento".