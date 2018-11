El Ayuntamiento de Ibiza también da luz verde a los cambios en el convenio de la Estación

El Ayuntamiento de Ibiza también ha aprobado con el voto en contra de la oposición un anexo en el convenio marco firmado en 2016 con el Consell para volver a abrir el CETIS.

Lo que se especifica es que será la institución insular la que se hará cargo del coste de entrada y salida de los autobuses de la estación. Son en concreto 3 euros por cada trayecto. Una situación que se da porque no se han renovado las concesiones de las líneas de transporte. La teniente de alcalde, Elena López señala que se da "seguridad jurídica se exime a la corporación local y a las compañías de este coste" . Afirma que esto es "un paso más en la reapertura inminente del CETIS"

Argumentos que no han convencido al Partido Popular. El concejal Alex Minchioti advierte de que la apertura del CETIS "puede bloquearse hasta dos años más porque no se ha hecho el trabajo, dado ya se sabía que las concesiones caducaban en diciembre". Asegura que no se puede dar una "subvención directa" porque legalmente no tiene encaje y dice que se puede estar cometiendo una "presunta prevaricación". Ha acusado al alcalde, Rafa Ruiz de "mentir y no pintar nada en el Consell Insular" y exige que se depuren responsabilidades políticas.

El concejal de EPIC, Antoni Villalonga, habla de "una chapuza más" de una "subvención encubierta" que no supone beneficio alguno para los ciudadanos y "solo beneficiará a la concesionaria". Dice que esto supondrá un pago cercano al millón de euros al Consell Insular, mientras que los pasajeros abonarán 180.000 euros más por usar la estación.

López ha acusado a la oposición de "montar numeritos". Dice que ya están elaborados los informes técnicos y jurídicos e insiste en que el CETIS podrá abrir "en breve".

Durante el debate se han vivido momentos de tensión, cuando el concejal de EPIC se ha llevado la mano al bolsillo mientras intervenía López. El alcalde le ha conminado a disculparse si lo que pretendía ilustrar "es que alguien se llevaba dinero". Villalonga ha asegurado que lo hacia en tono "genérico".