Me aburre despertar cada mañana con un escándalo. Me aburre contemplar cada día que cuestiones simples y sencillas hay personas que logran convertirlas en odiseas casi insalvables.

Me aburre la política absurda y desconectada de la realidad. Me aburre oír cada día las mismas promesas y como dice un buen amigo…a tu promesa…dos huevos duros más. Me aburre ver el espectáculo diario tan poco ejemplarizante de algunos políticos.

Me aburre que las situaciones se repitan cíclicamente como si no tuviéramos memoria.

Me aburren demasiadas cosas, demasiadas…

Aún así sigo creyendo en las personas, en la buena gente, en los que cada mañana están cargados de buenas intenciones. En los que comienzan el día con buenos propósitos.

Un buen propósito cercano…ir el domingo a votar, es un derecho, una obligación.