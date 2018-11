La situación de Yeray González ha cambiado en la Cultural desde el pasado domingo. Contra el Burgos CF y, después de muchos partidos como suplente y alguno que otro fuera de la convocatoria, Víctor Cea, decidía dar la titularidad al canario. El jugador ha reconocido que ha pasado momentos complicados en lo que va de campaña y hablaba de lo que suponía para él volver al once inicial:”En el fútbol el pasado no existe y no estaba dando el nivel para ser titular. Ahora lo importante es seguir trabajando para estar ahí”

Contra el Burgos, Víctor Cea, utilizó al centrocampista canario en banda izquierda una posición en la que no es habitual verle. Yeray González lo tenía muy claro:”Yo estoy a gusto si juego y sé que es muy difícil porque hay una plantilla de 24 jugadores y cualquiera puede jugar. Sí que es cierto que contra el Burgos noté falta de ritmo”

Yeray González reconocía en su comparecencia pública que ha pasado momentos complicados porque esperaba que su roll en el equipo fuera otro:”Ha sido muy difícil porque te imaginas una temporada y no sale tal cual. Yo soy capitán y tengo que ser referente para los compañeros”. Y por último hablaba de su relación con Víctor Cea:”Mi relación no es mala. Tenemos la relación que hay entre un trabajador un jefe,cordial”