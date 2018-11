Cata Coll: "Estamos muy orgullosas porque la final es un sueño"

Cata Coll, portera de la selección española de fútbol sub 17, aseguró que es "un sueño" y un orgullo clasificarse para la final del Mundial sub-17, donde se enfrentarán a México, en un encuentro que tendrá lugar este sábado en Montevideo (Uruguay), tras haber jugado en cinco meses tres finales.

"En 5 meses hemos jugado 3 finales, estamos muy orgullosas por que es un sueño. Todas las chicas de España sueñan con ir a la selección española, y no eres consiente de que estas jugando y lo estas haciendo por tu país", explicó Coll en un comunicado de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

'Las rojitas', lideradas por Toña Is, llegan invictas a la final de este sábado contra México tras eliminar en semifinales a Nueva Zelanda (2-0), siguiendo así con su gran estado de forma después de conquistar en mayo el Campeonato europeo ante Alemania, con dos goles de Eva Navarro, y en agosto el subcampeonato del Mundo sub-20.

"Cuando metí los dos goles de la final de Alemania, no me creía lo que me había pasado en ese momento y tener la suerte de meter el gol de la victoria y así ayudar al equipo, es increíble, no podía estar mas feliz" aseguró Eva Navarro. EFE