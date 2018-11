El comentario machista del novio de una concursante de OT que la lía en redes

El famoso novio murciano de María, la última expulsada de OT, la lió anoche en el concurso al visityar a su novia en plató tras ser una de las nominadas para abandonar la academia. Pablo se convertía en protagonista de las redes sociales por sus desafortunados comentarios.

María, tras su actuación de "Because the night" de Patti Smith, recibía la visita de su novio Pablo, y nada más verle ambos se lanzaron el uno al otro y no pararon de besarse. Pero el momentazo vino cuando el presentador del concurso le preguntó como estaba viendo a su novia: "Flipas, está haciendo un concurso muy entregón y es que está buenísima", dijo dejando sin palabras a todo el plató.

Pero no quedó ahí y aún se superó cuando Pablo no se cortó en reconocer que lo que más había echado de menos de María era "su culo". Fue entonces cuando Roberto Leal dijo que no hacía falta que dijeran que es lo que iban a hacer nada más salir de la academia y Pablo no dudó en gritar: "¡Follar!".

Los comentarios de Pablo sobre su novia no gustaron a la audiencia, que le tacharon de machista en redes sociales, además de recordarle a la concursante lo reivindicativa del feminismo que era María y lo poco que le pegaba estar con su novio.

De no dar credito. @OT_Oficial lo del novio de esta chica#verguenzajena. O sere yo? — Emma ruiperez (@emmaruiperez) 28 de noviembre de 2018

María, cariño, espero que lo primero que hagas sea comprarle un billete de vuelta a Atapuerca a tu novio. #OT18Gala10 — Rubén (@_rubenpm) 28 de noviembre de 2018

María no puede cantar mariconez porque era ofensivo, en serio? Ha escuchado todo lo que ha soltado su novio por la boca? #OTDirecto28NOV #OT18Gala10 pic.twitter.com/GdQuyDwpDU — Patri Villa (@PatriVilla91) 28 de noviembre de 2018

Lo más lamentable de la visita del novio de María es que ella promulga dentro de #OT unos valores que no aplica su novio, el cual lo único que hace cuando la ve después de meses es decir que está buena, que echa de menos su culo y que lo primero que hará es follar #OT18Gala10 — M (@casasola89) 28 de noviembre de 2018