Illarramendi se apunta "al paso adelante" que se dio contra el Celta

Asier Illarramendi toma la palabra de capitán de la Real Sociedad. El mutrikuarra, que no jugó en la importante victoria contra el Celta de Vigo, ha salido al paso de las críticas que ha recibido en esta primera parte de la temporada porque su nivel de juego no está a la altura del de campañas anteriores. “Del año pasado a éste el juego ha cambiado, teníamos más protagonismo con el balón y tocábamos el balón, y así es más fácil destacar. El juego ha cambiado y no tenemos tanto el balón y por eso tampoco podemos destacar tanto, pero este inicio también ha sido complicado en lo colectivo”, señala ‘Illarra’.

Lo que sí tiene claro el mutrikuarra es que, con o sin él en la alineación titular, el camino a seguir debe ser el del partido que se ganó contra el Celta. “Creo que en este último partido el equipo ha dado un paso adelante, sobre todo sin balón, estamos teniendo más lejos al equipo rival, porque si se hace presión de forma incorrecta no se logra el resultado que queremos, hacemos un buen trabajo de presión y espero que sigamos en esta línea”. Porque el capitán realista avisa del partido contra el Betis. “No va a ser un partido fácil, porque han mejorado mucho como equipo y no lo van a poner fácil, pero viendo el último partido nos ha dado empujón y confianza. El partido en Sevilla será difícil porque este año con Setién están teniendo mucha posesion y son capaces de tener el balón y debemos hacer mucha presión para poder tenerles lejos de nuestra portería”.

Para terminar, el capitán de la Real se ha referido a la salida inesperada de Ruben de la Barrera, el segundo entrenador con Asier Garitano, y sobre quién tuvo palabras de agradecimiento en las redes sociales. “Al final y al cabo nos reunimos con él y nos explicó que le había surgido una buena oportunidad y que tras darle muchas vueltas, había decidido aceptarla. Hasta ahora ha dado todo lo que podía y ha hecho todo lo posible por el equipo, y a partir de ahora le deseamos toda la suerte del mundo”, explica el mutrikuarra.