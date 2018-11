Cuetara: "No entrar en la Copa Asobal sería una desilusión"

Jacobo Cuetara se caracteriza por decir siempre lo que piensa. No se anda con rodeos. Suele nombrar a cada cosa por su nombre. Y eso ha hecho esta vez cuando se le pregunta por la Copa Asobal. A falta de cuatro jornadas para el final de la primera vuelta, el Bidasoa-Irun es segundo con tres puntos de renta sobre el quinto. Depende de sí mismo para volver a esa final four 22 años después. Las cuentas son claras, con ganar dos partidos le puede valer para estar entre los cuatro primeros. Es innegable que llegados a este punto, estar en la Copa Asobal se ha convertido en un pequeño objetivo. Y Cuetara no puede evotar reconocerlo. Aunque con matices.

-Copa Asobal. "Cuanto más pasan las jornadas, más cerca está, pero el objetivo principal del equipo es sumar el mayor número de puntos posibles, y la consecuencia de ello puede ser clasificarnos para la Copa Asobal, que sería un exitazo. Si preguntas a todos los de la Liga Asobal, somos los favoritos, pero debemos sumar dos victorias, aunque pero si empezamos a hacer cábalas, nos podemos quedar fuera, así que lo importante es sumar el siguiente partido en Guadalajara, y no mirar más allá".

-Sería una desilusión. "A medida que vamos logrando estar más cerca y al tenerlo más en las manos, lógicamente si todo el mundo se ha ilusionado, hay si que sería una desilusión. Pero no deja ser un éxito estar luchando por ello, alguno incluso hubiera pagado a principio de temporada por estar así. Eso no podemos perderlo de vista".

-Los jugadores no piensan en la Copa Asobal. “Lo tienen mentalizado, no hay que convencerles de que el objetivo es sumar puntos y no la Copa, tienen el hambre y la pasión de jugar cada partido como si fuera el último. Lo tienen muy claro. Debemos seguir siempre mirando al siguiente partido, nada más".

-Gurutz Aguinagalde ya ha hablado con Cuetara. “Ha hablado conmigo, sí. Lo primero que quiero es dar las gracias a la directiva saliente por su gestión de estos últimos años, están ahí los resultados; y ahora entra una directiva con mucha ilusión y darle todo mi apoyo para crecer en el futuro. Trabajaremos al 100% por lograr el éxito”.

-Guadalajara. “Es un rival incómodo por todos los problemas que te plantean durante el partido, creo que será un partido extraño y raro, y posiblemente desordenado, así que lucharemos contra todo eso, pero será complicado”.