Más diferencias con el gobierno central

La Generalitat recurrirá el mínimo aporte del Trasvase Tajo Segura que no incluye agua para riego. Recurre a la vía judicial porque la política no ha funcionado. Este conflicto con mayúsculas no se ha podido solventar con diálogo, con argumentos y convicción. Una pena. Se contenta así a los regantes de Alicante pero se demuestra que no ha sido posible el acuerdo con el gobierno central y esas diferencias, entre gobierno del Botànic y ejecutivo de Pedro Sánchez, son cada vez más grandes .

