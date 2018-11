Vuelta de reconocimiento por el recorrido: la suerte está echada

Hemos llegado al último capítulo. La Maratón Valencia Trinidad Alfonso espera en unas horas. Este domingo es la gran cita y ya estoy a punto. La rodilla está bien. La alimentación, en su punto. Mi ánimo, en lo más alto. Y los nervios, también. Pero eso entra en el guión. Y más cuando echo un vistazo al recorrido de la prueba. Esos 42,195 kilómetros que tiene unos puntos clave que te presento en esto vídeo.

El punto neurálgico de la prueba es el Museo Príncipe Felipe y su entorno en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, tanto abajo, donde está la meta, como arriba, junto al puente de Monteolivete donde encontramos la salida. Hasta allí nos hemos ido a sentir lo que recorrerá nuestro cuerpo el próximo domingo al formar parte de ese paisaje tan bonito que se dibuja sobre los dos lados del puente a las 8:30 con el pistoletazo de salida.

Camino del puerto y su entorno, hacia Tarongers, Blasco Ibáñez, Avenida de Catalunya para desembocar en la Ronda Norte, Alfahuir, Cavanilles y La Alameda. Para recaer de nuevo en Blasco Ibáñez, Tarongers, el entorno del Puerto, Menorca y amplio recorrido por La Alameda, para entrar, cruzando el Pont de Fusta, hacia el centro de la ciudad y cruzarlo hasta desembocar en Guillem de Castro y Gran Vía Fernando el Católico.

Cruzando el Pont de les Glòries Valencianes, llegaremos a un kilómetro clave: el 32. Allí nos espera el 'muro'. Y lo visitamos en nuestro vídeo. Me cuentan los expertos que éste es un punto de inflexión en la carrera.

Superado ese punto y tras correr por el entorno de Campanar, pasamos por la puerta del Bioparc, Tres Cruces, Archiduque Carlos, Avenida del Cid y nuevo paso por el centro (San Vicente, Xàtiva y Colón). Y una vez superada la Puerta del Mar llegaremos a otro punto clave para mí en el que me he parado en el vídeo: el kilómetro 40. Allí me esperarán mis compañeros de la radio para darnos ánimos a todos los que correremos desde un escenario con la mejor música y animación, todo con sabor de Los 40.

Y tras recta final en paralelo al antiguo cauce del río Turia, llegamos a la bajada que nos acerca al punto más esperado: el Museo Príncipe Felipe y la tarima azul que nos hace correr sobre el agua para llegar a la ansiada meta.

Y allí, en caso de que todo vaya bien, haremos realidad un sueño del que os he querido hacer partícipes durante estas semanas de preparación, contándola en este videoblog. Os agradezco a todos que hayáis estado ahí pendientes y os pido que me deis el último empujón para recorrer los 42,195 kilómetros y atravesar la meta. Es un placer estar 'En modo Maratón' y compartirlo con vosotros. ¡Saludos!