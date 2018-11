Euforia entre los neurólogos porque "finalmente lo hemos conseguido"

Euforia. Es la palabra que utilizan los neurólogos tras el compromiso de las Cortes de que en un año habrá unidad de ictus en todas las provincias de la comunidad. Ahora mismo no hay unidad de ictus en Palencia, Soria, Zamora y Ávila.

Juan Francisco Arenillas es el jefe del servicio de Neurología del Hospital Clínico, de Valladolid, y presidente de la Sociedad de Neurología de la comunidad. Explica que "Hoy estoy eufórico, pero no yo, estoy recibiendo muchas llamadas de compañeros de estas provincias, porque es la lucha de muchos años de los neurólogos de Castilla y León".

El sector explica que no supone un desembolso tan grande y que en cambio va a permitir dar una asistencia adecuada ante una enfermedad donde el tiempo de reacción es fundamental. Algo en lo que coincide el consejero de Sanidad, Antonio Saez, que en declaraciones a la Cadena SER, hace suyo el anuncio de las Cortes y reconoce que el esfuerzo es en personal y no tanto a nivel tecnológico. Sobre la falta de presupuestos y si puede afectar a no cumplir este compromiso, explica que habrá que buscar vías, como ya se ha hecho en el caso de rebajar las tasas universitarias el próximo curso para equipararlas a la media nacional.