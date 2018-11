Beltrán apura su recuperación para llegar a la cita del sábado

Las lesiones de Fran Beltrán y Lobotka han supuesto un problema para Miguel Cardoso que este sábado ante el Huesca podrá recuperar efectivos. En defensa, porque Hugo Mallo y Gustavo Cabral ya han cumplido su partido de sanción, y en el centro del campo porque Fran Beltrán apura su recuperación.

En el partido ante la Real Sociedad el técnico portugués alineó a Okay Yokuslu y a Jozabed Sánchez en esa demarcación pero este sábado podrá alinear a Fran Beltrán si así lo estima oportuno. El de Seseña apura su recuperación. Beltrán no completaba su concentración con la sub 21 por una pequeña rotura fibriliar de la que se sigue recuperando. Este miércoles empezaba el trabajo con el grupo (aunque algo limitado)