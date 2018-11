Madrid, media hora más cerca

España se divide en dos; las ciudades con AVE y las ciudades que no están conectadas por AVE. No son pocos los eventos relevantes que ponen como condición indispensable para poder ser sede, por ejemplo Juegos Olímpicos o Mundiales, tener conexiones ferroviarias por alta velocidad. Galicia todavía tiene que esperar pero, poco a poco, se van dando pequeños pasos que nos parecen muy grandes. El actual Ministerio de Fomento está trabajando para poder avanzar en las obras del AVE a Galicia y desbloquear una situación que lleva lustros a velocidad lenta que no alta. De ahí que cuando se confirman pequeñas conquistas, nos parecen grandes nuevas para poder aproximarnos a tiempos competitivos y razonables pese a estar ya casi cerca de 2020. La buena noticia nos la confirmada en Hoy por Hoy Vigo el alcalde de Puebla de Sanabria. Además de alcalde, José Fernández Blanco es senador socialista y está en la Comisión de Fomento. Precisamente con el ministerio supervisa, a pie de obra, la situación del intercambiador de Pedralba que va a buen ritmo, la estación de Otero de Sanabria en la que ya se trabaja y en el tramo entre Zamora capital y Pedralba. Pues bien, Fomento le confirmaba que este año 2018 se terminará la obra entre Zamora y Pedralba. A partir de enero de 2019 comenzarían las pruebas necesarias para seguridad y las pruebas de carga y que, antes del verano (si se cumple el cronograma) se pondría en funcionamiento a pleno rendimiento. Esto supondría que el Alvia a Galicia tardaría media hora menos. En el viaje más rápido, desde Vigo se pasaría de tardar 6 horas y 17 minutos a 5 horas y 47 minutos; desde Santiago de 5 horas y 8 minutos a 4 horas y 38 minutos y desde A Coruña, de 5 horas 44 minutos a 5 horas 14 minutos.

