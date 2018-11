La alcaldesa de O Porriño, absuelta del delito de falsedad documental

El juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra ha absuelto a Eva García de la Torre, alcaldesa de O Porriño, de los delitos de falsedad documental y deslealtad profesional en el ejercicio de su profesión como abogada, por los que fue juzgada la pasada semana.

Los hechos por los que fue juzgada se remontan a 2014, cuando García de la Torre ejercía como abogada y defendió a un grupo de vecinos de Tui en un pleito contra una promotora. La Fiscalía la acusó de haber falsificado un documento relacionado con la ejecución de una sentencia en ese procedimiento, así como de un delito de deslealtad profesional, y pedía para ella dos años y medio de cárcel, multa e inhabilitación para cargo público y para el ejercicio profesional.

El juez considera probado que García de la Torre hizo llegar a sus clientes un documento "falso" elaborado por ella o por alguien que seguía sus indicaciones, pero considera que no hay delito porque dicho documento no llegó al "tráfico mercantil", sino que se quedó en el ámbito privado de la relación entre abogada y cliente.

Así, en su sentencia, señala que el documento inveraz no tuvo acceso al tráfico jurídico, sino que "fue usado por la acusada para hacer ver a sus clientes que había presentado la demanda de ejecución provisional sin ser ello cierto". No obstante, y aunque señala que la actitud de la procesada es "reprochable", es "considerada inocua" a efectos penales.

Con respecto a la acusación de deslealtad profesional, el juez establece que no se la puede condenar porque ese delito no se contempló en instrucción (la alcaldesa "no adquirió la condición de investigada por deslealtad profesional"), ni en el auto de apertura del juicio oral.

Cuando se conoció la apertura de juicio oral contra ella, Eva García de la Torre, que siempre defendió su inocencia, pidió la baja voluntaria del PSdeG, aunque no renunció a su cargo como regidora.