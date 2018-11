El juicio por el asesinato de Leticia Rosino desata las emociones

Las emociones y los sentimientos (sentimientos de rabia y venganza) han estado a flor de piel en el ambiente que se ha respirado a lo largo de esta mañana a las puertas del Juzgado de Menores de Zamora, donde en apenas hora y cuarto se ha ventilado el juicio, a puerta cerrada, contra el menor de 16 años, vecino de Castrogonzalo, que el pasado mes de mayo violó y asesinó a Leticia Rosino.

A la llegada del menor al juzgado, hacia las 9,30 de la mañana, se produjo un momento de tensión cuando varias personas trataron de saltar el cordón policial para increpar o agredir al asesino y violador confeso. Tanto fue así que, a la conclusión del juicio y para evitar nuevos incidentes con el centenar de personas concentradas a las puertas del juzgado, el menor fue evacuado del juzgado por otra puerta.

En el ambiente flotaba la reclamación de Justicia. De una Justicia que no les parece suficiente a la familia de la víctima ni a sus vecinos. La propia madre de Leticia Rosino, no podía evitar expresar su deseo de linchamiento ante una pena que no creen justa ni suficiente. La fuerte carga emocional del momento y la rabia interior la llevaban a expresar su deseo para el verdugo de su hija: “tiene que tener su castigo. En vez de meterlo para adentro, que lo hubieran dejado aquí, solamente 5 minutos. Hubiera sido la Justicia que se merece”.

Este caso hizo aflorar en todo momento la reclamación de cambio de la ley del menor, para endurecer las penas y su tiempo de cumplimiento. De hecho, la familia está ultimando la creación de la Fundación Leticia Rosino, para reclamar un cambio en la ley del menor, tal como contaba el tío de la víctima, Santiago Andrés. Precisamente, entre los concentrados en apoyo a la familia de Leticia Rosino, se encontraba María del Mar Bermúdez, la madre de otra víctima de un crimen violento, Sandra Palop.

A la conclusión del juicio, el abogado de la familia de la víctima, Miguel Ángel Martín Anero, que ejercitó la acusación particular, dijo que el menor asumió la violación y asesinato de Leticia Rosino, y añadió la petición del alejamiento de Tábara y Castrogonzalo en los 5 años de libertad vigilada que se reclama, además de los 8 años de internamiento y prisión, que es el máximo previsto en la Ley del Menor.